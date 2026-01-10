藍營竹縣長初選火熱開打 陳見賢竹東首場造勢湧逾3000人

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
陳見賢今舉辦首場竹東專場造勢活動，現場逾3000多人參加，支持者擠滿廣場、國旗海飄揚，陳見賢也走入人群逐一與鄉親握手寒暄，與鄉親近距離互動。記者黃羿馨／攝影
新竹縣藍營縣長初選白熱化，副縣長、黨部主委陳見賢與立委徐欣瑩今、明2天分別在竹東、湖口舉辦首場造勢。陳見賢今舉辦首場竹東專場造勢活動，現場逾3000多人參加，支持者擠滿廣場、國旗海飄揚，陳見賢也走入人群逐一與鄉親握手寒暄，與鄉親近距離互動。

陳見賢會前接受媒體採訪時表示，今天是第一次在我們竹東地區團結鄉親，也是他在竹東地區首場中型造勢。因為之前立委林思銘在這裡（經營），都是黨內同志。

有媒體問及，團隊昨發新聞稿指出徐欣瑩是不可或缺的戰力，且徐明天也將舉辦造勢活動，如何看待徐欣瑩的作為？陳見賢表示，2010年他在新竹縣議會擔任議長時，包含立委林思銘、徐欣瑩「大家都是黨內同志。他也稱讚徐欣瑩很優秀且是博士，並說新竹縣2席立委都很重要，希望大家各司其職，把工作做好最重要。

另有記者提問，徐欣瑩昨獲38位立委相挺，立法院長韓國瑜也送上寫有「心想事成」的花束祝福。陳見賢回應，「我想恭喜她，這是應該的啊！」並強調黨內同志本來就要團結。

至於資深媒體人吳子嘉5日在直播爆料稱陳見賢涉土地圖利，陳見賢強調，關於此事縣政府已發出新聞稿澄清。

徐欣瑩明天將於湖口夜市廣場舉辦誓師大會。徐欣瑩團隊表示，新竹縣正面臨發展轉型關鍵，徐身為「新竹的女兒」，中央到地方具備紮實從政歷練，專業形象與問政實績也獲全國國民黨立委一致推薦，如今在鄉親與政壇前輩勸進下投入縣長選戰，爭取國民黨黨內初選提名。

陳見賢今舉辦首場竹東專場造勢活動，現場逾3000多人參加。圖／陳見賢競辦提供
徐欣瑩明天將於湖口夜市廣場舉辦誓師大會。圖／徐欣瑩辦公室提供
陳見賢 徐欣瑩 新竹 國民黨

