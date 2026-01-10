縣長前哨戰開打？劉建國、張嘉郡陪卓揆視察為這事隔空交鋒

民進黨立委劉建國、國民黨立委張嘉郡將參選下屆雲林縣長，兩人今陪同行政院長卓榮泰視察雲林元長樂活運動館新建工程規畫進度，張嘉郡呼籲卓揆加碼提高老農年金至1.2萬元，劉建國則強調財源是關鍵，盼立院加速審查中央總預算及支持行政院版簡稱財劃法，現場氛圍增添選戰濃厚的煙硝味。

行政院長卓榮泰今在運動部長李洋、劉建國、張嘉郡、行政院雲嘉南服務中心副執行長陳怡帆、元長鄉長李明明、縣議員蔡永負及林文彬等人陪同下，視察雲林元長樂活運動館新建工程規畫進度。

劉建國、張嘉郡提早抵達現場等候卓揆到場，雙方握手寒暄並同框接受媒體關注。張嘉郡今生日主動請劉建國祝賀，並表示不分黨派，一起為地方爭取更多建設。隨後兩人陪同卓揆聽取簡報、視察。

張嘉郡致詞時向院長喊話，立院正在審查老農年金，希望提高到1.2萬元，但院版只有1萬出頭，盼院長加碼補足，讓老農過得有尊嚴。劉建國回應，老農年金提升需財源支持，且必須通過總預算，拜託國會支持院版財劃法，指出目前新版財劃法對貧瘠鄉鎮挑戰甚大，反而未增加財源，造成地方負擔加劇。

劉表示，希望大家真的不分中央、地方及顏色，把現在的版本跟行政院版的財劃法拿起來對比，就知道對一般縣市差異多大，「因為張委員提到這些事情，我必須有所回應，因為畢竟我是一個執政黨的委員，我們都是雲林人，我們都是希望雲林每一個地方、每一個鄉鎮，可以在中央有更多的支持」。

卓揆表示，今年中央一共多釋出4165億元的統籌分配稅款給各縣市，包括雲林在內的10個縣市，才能夠推動免費營養午餐政策，光是雲林縣可以分配到258億元，比去年增加149億元，拿出一部分用來做免費營養午餐，這是應該的。

他說，行政院版財劃法將更加合理分配資源，針對高齡人口及農林漁牧等土地利用特性調整加碼權重，支持農業縣市，期盼立法院比對不同版本，盡早完成審議，讓地方政府可以提早重新計算明年的統籌分配稅款、一般性補助，以及計畫性補助。未來在制度穩定之下，我們也能夠恢復更多計畫性補助。