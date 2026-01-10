綠營嘉義縣長初選最後黃金周末 2人全力衝刺都曬黑了

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
立委蔡易餘參選嘉義縣長，民調前黃金周末與縣長翁章梁、議長張明達掃街拜票。圖／蔡易餘競選辦公室提供
立委蔡易餘參選嘉義縣長，民調前黃金周末與縣長翁章梁、議長張明達掃街拜票。圖／蔡易餘競選辦公室提供

民進黨嘉義縣長初選選情持續升溫，進入民調前最後黃金周末，現任立委蔡易餘及議員黃榮利全力衝刺，分進合擊勤跑基層，透過掃街拜票、參與地方活動及走訪廟宇祈福，爭取選民支持，連日行程滿檔，2人長時間在外奔走，皮膚也被曬得黝黑，展現拚戰到底決心。

蔡易餘採取穩扎穩打路線，除了穩固海區選民支持，也積極拉抬山區聲勢，今天在縣長翁章梁、議長張明達及立委陳冠廷等地方民代陪同下，在竹崎、番路及中埔鄉車隊掃街，向基層選民請託，也展現「嘉義隊」團結一致、全力衝刺的氣勢。

蔡易餘指出，嘉義縣面臨人口老化、產業轉型與區域均衡發展等課題，未來需要延續現有施政基礎，結合中央與地方資源，推動交通、產業與社福政策，讓山海區同步成長，請託支持者接到電話踴躍表態，共同守住嘉義、延續黃金十年發展。

黃榮利主打「信賴榮利，幸福咱嘉義」親民路線，在多個鄉鎮舉辦親子活動及捐菜助農行動，協助農民行銷蔬菜、減輕菜賤傷農壓力，累積許多基層支持，也廣設廣告看板加強曝光，把握最後黃金周末，他展開密集祈福行程，走訪18鄉鎮市廟宇，為地方發展與鄉親祈福。

黃榮利明天（11）周日下午 1點至5點在民雄早安公園舉辦親子歡樂嘉年華活動，安排氣墊樂園、彈珠台、泡泡腳踏車等遊戲，還有魔術、街頭藝人、特技表演。

黃榮利表示，嘉義縣各地需求不同，未來施政應貼近民意、照顧基層，特別是農業、教育與長者照顧等面向，他是農家子弟，從基層打拚努力，和百姓站在一起，他會持續傾聽地方聲音，一步一腳印，努力到最後一刻，爭取民眾認同與支持。

嘉義縣議員黃榮利參選嘉義縣長，選前黃金周末走訪廟宇祈福。圖／黃榮利競選辦公室提供
嘉義縣議員黃榮利參選嘉義縣長，選前黃金周末走訪廟宇祈福。圖／黃榮利競選辦公室提供
嘉義縣議員黃榮利參選嘉義縣長，舉辦親子活動及捐菜行動，積極爭取選民支持。圖／黃榮利競選辦公室提供
嘉義縣議員黃榮利參選嘉義縣長，舉辦親子活動及捐菜行動，積極爭取選民支持。圖／黃榮利競選辦公室提供
立委蔡易餘參選嘉義縣長，民調前黃金周末與縣長翁章梁、議長張明達掃街拜票。圖／蔡易餘競選辦公室提供
立委蔡易餘參選嘉義縣長，民調前黃金周末與縣長翁章梁、議長張明達掃街拜票。圖／蔡易餘競選辦公室提供

