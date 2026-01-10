影／高雄市長人選即將出爐 陳其邁呼籲展現君子之爭

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
民進黨高雄市長初選將於2天後正式登場，投入初選的立委林岱樺（右）、賴瑞隆（右二）、邱議瑩（左）、今天一早出席高雄富邦馬拉松恐龍路跑活動，為選手加油打氣，高雄市長陳其邁（左二）期盼大家展現君子之爭，選後能繼續團結。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長初選即將進行民調，時程進入倒數。對此，高雄市長陳其邁今天表示，截至目前為止，4位參選人都展現君子之爭的風度，競爭過程理性平和，展現民主素養，期盼最後關頭各方都能以平常心面對，將決定權交由市民。

民進黨高雄市長初選將於2天後正式登場，投入初選的立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆今天一早出席高雄富邦馬拉松恐龍路跑活動，為選手加油打氣，3選將不約而同以馬拉松比喻初選心情，形容長距離賽事難免遇到瓶頸，重要是調整節奏、穩住步伐，最後階段就是全力衝刺，至於許智傑未現身馬拉松活動，而是展開車隊掃街行程，深入基層爭取支持。

林岱樺表示高雄正處於城市與產業轉型的重要關鍵期，高雄的城市轉型是一場沒有退路的競爭，也必須積極走向國際，透過各類國際活動與賽事，讓高雄走進世界。邱議瑩說2天之後就要開始進行正式的比賽，這幾天瘋狂車掃，把握每一個時間、把握每一個機會，跟市民朋友見面，她會持續努力、持續加油，希望能夠在最後的終點贏得勝利。

賴瑞隆提到自身運動員背景，未來若有機會為高雄服務，將持續推動全民運動，在各行政區成立運動中心，讓更多運動賽事在高雄舉辦，也讓運動風氣在城市中持續深化。

陳其邁指出，距離民調僅剩最後2天，他籲4位候選人在最後階段持續維持良好風度，彼此祝福，更重要的是，在初選結束後一定要團結一致，他強調，高雄一定不能輸，在初選後迅速整合、大家團結一致贏得大選，才能在接下來的大選中爭取市民認同、贏得勝利，這也是他最大的期待。

賴瑞隆說未來若有機會為高雄服務，將持續推動全民運動。記者劉學聖／攝影
邱議瑩希望能夠在最後的終點贏得勝利。記者劉學聖／攝影
林岱樺表示高雄正處於城市與產業轉型的重要關鍵期，高雄的城市轉型是一場沒有退路的競爭。記者劉學聖／攝影

