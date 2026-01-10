民進黨林俊憲、陳亭妃初選衝刺 謝龍介「吵越凶市民越反感」

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨徵召台南市長參選人謝龍介持續基層拜票行程。本報資料照片
國民黨徵召台南市長參選人謝龍介持續基層拜票行程。本報資料照片

民進黨台南市長初選民調前今天是黃金周最後衝刺，陳亭妃鐵馬行程回到大北門故鄉，林俊憲下午在佳里舉辦大北門團結造勢大會，已獲國民黨徵召的台南市長參選人謝龍介今天依舊跑地方行程，拈香、證婚還有社區和社團活動，聽取基層民意做為未來施政的參考。

謝龍介與市議員合體的30輛公車看板已在全市趴趴走，謝龍介說，目前正徵求各地提供放置選舉看板的地方，待民進黨民調決定人選後，就會針對議題陸續掛出政見看板。

謝龍介說國民黨確定徵召他後，唯一目標就是努力「當選」，他諷刺沒有民進黨對手雄厚的財力，但「民進黨初選越激烈，市民越反感」，他持續走訪基層，感受到鄉親給民進黨在台南市執政超過30年，許多人民心聲是想要改變；民進黨初選過程互打越凶，更能讓百姓浮現對施政負面的印象。

謝龍介說，現在的公車看板是以接到民調電話「唯一支持謝龍介」，後續會視民進黨初選由誰出線後，再視各區聽取民意後匯整市民最需要的政見，提出「捉對廝殺」的選舉看板，現在已有很多鄉親提供設置選舉看板的地點，後續就會陸續推出。

