綠營初選最後衝刺 高雄3選將現身馬拉松拚人氣、1人掃街

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨立委賴瑞隆出席富邦馬拉松活動。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長初選將於2天後正式登場，投入初選的立委林岱樺邱議瑩賴瑞隆今天一早出席高雄富邦馬拉松為選手加油打氣，3選將不約而同以馬拉松比喻初選心情，形容長距離賽事難免遇到瓶頸，重要是調整節奏、穩住步伐，最後階段就是全力衝刺；至於許智傑未現身馬拉松活動，而是展開車隊掃街行程，深入基層爭取支持。

林岱樺今天以馬拉松比喻初選，她說過程中難免會遇到瓶頸，在這當中就必須調適身心、調配速度，現在是最後的階段，就全力衝刺，她指出，高雄正處於城市與產業轉型的重要關鍵期，高雄的城市轉型是一場沒有退路的競爭，如果沒有持續往前，就一定會落後。

林岱樺表示，市政推動的核心始終應以市民為優先，以民為主、市民最大，所有政策與活動都必須回歸對市民的實質助益，她指出，高雄也必須積極走向國際，透過各類國際活動與賽事，讓高雄走進世界，也讓世界走進高雄，這是城市邁向國際城市的重要目標，她也強調任何大型展演活動或國際賽事，高雄永遠都要做最好的。

邱議瑩提及高雄馬拉松未來規畫表示，希望未來跑道更能充分展現高雄的美，長期目標是提升賽事能見度，讓高雄馬成為知名、甚至全國十大的馬拉松跑賽之一，這是她未來努力的目標。

邱議瑩直言，要實現這個願景，必須先通過黨內的初選這一關，她說2天之後，就要開始進行正式的比賽，這幾天瘋狂車掃，把握每一個時間、把握每一個機會，跟市民朋友見面，她也說到上周政見發表會後收到不少回饋，她會持續努力、持續加油，希望能夠在最後的終點贏得勝利。

賴瑞隆從與國家運動場館的經驗談起，世運主場館是他最熟悉的場館，回顧2009年世界運動會期間擔任執行秘書的經歷，世運賽後，包括五月天5萬人演唱會、跨年演唱會及多項國際演出，都在此舉辦，他說在10十年市府的經驗裡面，有超過半年的時間都在這個場館。

賴瑞隆提到自身運動員背景，表示自己平時有慢跑習慣，「馬拉松是一個很重要的運動賽事」，未來若有機會為高雄服務，將持續推動全民運動，在各行政區成立運動中心，讓更多運動賽事在高雄舉辦，也讓運動風氣在城市中持續深化。

至於未出席馬拉松活動的許智傑則把握最後時間深入基層，上午都在林園、大寮持續車掃與拜票行程。

民進黨立委邱議瑩出席富邦馬拉松活動。記者劉學聖／攝影
記者劉學聖／攝影
民進黨立委許智傑今天到林園區早市拜票。圖／許智傑辦公室提供
民進黨立委林岱樺出席富邦馬拉松活動。記者劉學聖／攝影
