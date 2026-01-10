高雄市長綠營初選民調最後黃金周 許智傑林園車掃沒大咖由他陪同
民進黨高雄市長提名將在1月12日至1月17日之間進行電話民調，參選初選的立委許智傑今天上午在林園和大寮區進行車掃及早市拜票，身旁沒大咖，而是由前市議員韓賜村義氣相挺陪同，許智傑下午將在美濃車掃，晚上參加林園里長志工聯誼會拚人氣。
綠營高市長初選電話民調將在1月12日至17日舉行，林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩和許智傑4名參選的立委在最後黃金周卯足全勁，試圖在後天電話民調啟動時，把握最後拚搏的機會，今天4人各有車掃等馬不停蹄的行程。
許智傑今天上午9時30分選擇從林園和大寮區進行車隊掃街，並前往傳統市場和攤商、婆媽拜票，許智傑身旁沒大咖，而是由曾是林園和大寮區在地的前市議員韓賜村及數名在地里長陪同，向買菜的婆婆媽媽握手拜票爭取支持，晚間則參加林園區24里志工聯誼餐會。
