影／台中市長誰接棒？盧秀燕喊話黨中央盼1月底前定案

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
立委楊瓊瓔（中）、國民黨主席鄭麗文（左）以及台中市長盧秀燕（右，上午出席在台中市清水區的玉京天公祖總廟龍鳳呈祥龍柱完成大典。記者黃仲裕／攝影
國民黨台中市長人選懸而未決，台中市長盧秀燕今天出席在台中市清水區玉京天公祖總廟龍鳳呈祥龍柱完成大典後受訪時表示，今年底的市長選舉在11月底就要進行，距離現在只有10個月左右，時間已經非常緊迫，她個人希望在一月底前，國民黨能決定誰出線代表參選台中市長。

盧秀燕指出，今天已經是1月10日了，接下來2月馬上就要農曆過年，如果能在1月底前決定，候選人有更多的時間能夠向市民請託，另一方面也能安定藍營支持者，讓他們不要那麼焦慮。

盧秀燕說，現在藍營有兩位優秀的候選人，立委楊瓊瓔及立法院副院長江啟臣，也具有實力，她說黨內內部民調對上綠營候選人，不管是哪一位都是勝券在握，但是領先必需維持，所以候選人必需早日定案。

國民黨台中市長人選懸而未決，台中市長盧秀燕今天出席在台中市清水區玉京天公祖總廟龍鳳呈祥龍柱完成大典後受訪時表示，今年底的市長選舉在11月底就要進行，距離現在只有10個月左右，時間已經非常緊迫，她個人希望在一月底前，國民黨能決定誰出線代表參選台中市長。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左）向黨主席鄭麗文（右）喊話，希望在一月底前，國民黨能決定誰出線代表參選台中市長。記者黃仲裕／攝影
盧秀燕 藍營 江啟臣 楊瓊瓔

