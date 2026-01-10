2026台中市長誰接棒？盧秀燕首度攤牌：希望國民黨「1月底前」定案！

藍營下屆台中市長參選人之爭，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔都有意爭取黨內提名，傳16日第一次協商，不過，黨主席鄭麗文今天下午赴台中市黨部引熱議。對此，台中市長盧秀燕今受訪時說，她希望「國民黨在一月底前能有所決定」，2人都非常優秀、具實力，並透露內部民調，無論是哪一人出現，都是勝券在握」，不過，這個領先必須維持，因此盼人選能在一月底前定案。

台中清水的玉京天公祖總廟龍鳳呈祥瑞龍柱完成大典今天上午10時登場，包括鄭麗文、韓國瑜、盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔等人都與會。

對於藍營下屆台中市長參選人之爭看法？盧秀燕說，她剛在致詞時提到，希望天公祖帶來台中好福氣，下任市長更好，下屆市長選舉在今年11月底進行，距離現在只有約10個月，時間緊迫，所以她希望，國民黨在月底前能有所決定。