2026台中市長誰接棒？盧秀燕首度攤牌：希望國民黨「1月底前」定案！
藍營下屆台中市長參選人之爭，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔都有意爭取黨內提名，傳16日第一次協商，不過，黨主席鄭麗文今天下午赴台中市黨部引熱議。對此，台中市長盧秀燕今受訪時說，她希望「國民黨在一月底前能有所決定」，2人都非常優秀、具實力，並透露內部民調，無論是哪一人出現，都是勝券在握」，不過，這個領先必須維持，因此盼人選能在一月底前定案。
台中清水的玉京天公祖總廟龍鳳呈祥瑞龍柱完成大典今天上午10時登場，包括鄭麗文、韓國瑜、盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔等人都與會。
對於藍營下屆台中市長參選人之爭看法？盧秀燕說，她剛在致詞時提到，希望天公祖帶來台中好福氣，下任市長更好，下屆市長選舉在今年11月底進行，距離現在只有約10個月，時間緊迫，所以她希望，國民黨在月底前能有所決定。
盧秀燕指出，因為現在是1月10日，緊接著2月過年，若在年前可以決定，參選人有更多時間向市民請託，也安定藍營支持者不要為此事焦慮，當然藍營現在有二名非常優秀人選江啟臣、楊瓊瓔，也具有實力。她也透露內部民調，無論是哪一人出現，都是勝券在握，不過，這個領先必須維持，下屆台中市長參選人必須早日定案，她個人希望在一月底前定案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言