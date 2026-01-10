2026台中市長誰接棒？盧秀燕首度攤牌：希望國民黨「1月底前」定案！

快訊

聯合報／ 記者黑中亮趙容萱／台中即時報導
台中清水的玉京天公祖總廟龍鳳呈祥瑞龍柱完成大典今早登場，包括國民黨主席鄭麗文（右）、台中市長盧秀燕（左）和立委楊瓊瓔（中）等人與會。記者黑中亮／攝影
台中清水的玉京天公祖總廟龍鳳呈祥瑞龍柱完成大典今早登場，包括國民黨主席鄭麗文（右）、台中市長盧秀燕（左）和立委楊瓊瓔（中）等人與會。記者黑中亮／攝影

藍營下屆台中市長參選人之爭，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔都有意爭取黨內提名，傳16日第一次協商，不過，黨主席鄭麗文今天下午赴台中市黨部引熱議。對此，台中市長盧秀燕今受訪時說，她希望「國民黨在一月底前能有所決定」，2人都非常優秀、具實力，並透露內部民調，無論是哪一人出現，都是勝券在握」，不過，這個領先必須維持，因此盼人選能在一月底前定案。

台中清水的玉京天公祖總廟龍鳳呈祥瑞龍柱完成大典今天上午10時登場，包括鄭麗文、韓國瑜、盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔等人都與會。

對於藍營下屆台中市長參選人之爭看法？盧秀燕說，她剛在致詞時提到，希望天公祖帶來台中好福氣，下任市長更好，下屆市長選舉在今年11月底進行，距離現在只有約10個月，時間緊迫，所以她希望，國民黨在月底前能有所決定。

盧秀燕指出，因為現在是1月10日，緊接著2月過年，若在年前可以決定，參選人有更多時間向市民請託，也安定藍營支持者不要為此事焦慮，當然藍營現在有二名非常優秀人選江啟臣、楊瓊瓔，也具有實力。她也透露內部民調，無論是哪一人出現，都是勝券在握，不過，這個領先必須維持，下屆台中市長參選人必須早日定案，她個人希望在一月底前定案。

台中清水的玉京天公祖總廟龍鳳呈祥瑞龍柱完成大典今早登場，包括鄭麗文、韓國瑜、盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔等人都與會。記者黑中亮／攝影
台中清水的玉京天公祖總廟龍鳳呈祥瑞龍柱完成大典今早登場，包括鄭麗文、韓國瑜、盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔等人都與會。記者黑中亮／攝影

