高雄富邦馬拉松開跑 陳其邁趣味賽巧「交棒」邱議瑩

2026高雄富邦馬拉松16週年今天開跑，市長陳其邁與3名角逐市長初選參選人共同出席。陳其邁上午穿著恐龍裝參加接力趣味賽時，恰好「交棒」給立委邱議瑩，場面溫馨熱鬧。

2026高雄富邦馬拉松16週年上午於高雄國家體育場開跑，陳其邁出席「最速恐龍爭霸賽」，身穿恐龍裝與高雄熊、蜜柑站長等人氣吉祥物，以及FubonAngels、海神啦啦隊女孩及恐龍們同場互動、進行趣味競賽，賽前活動熱身氣氛熱烈。值得一提的是，陳其邁參加接力趣味競賽時，恰好「交棒」給角逐市長初選的參選人邱議瑩，引發外界聯想。

陳其邁表示，今年賽事亮點為馬拉松路線首度延伸北高雄，除將高雄美食融入活動，沿線並可欣賞高雄遼闊海景，感受海線地區濃厚人情味與社區熱情應援。此外，今年增加多項趣味競賽，盼透過多元有趣形式，吸引更多馬拉松愛好者及市民朋友共襄盛舉，讓賽事成為全民共享城市嘉年華。

陳其邁指出，富邦馬拉松是高雄重要年度運動盛事，市府多年來持續推動，除希望培養民眾參與馬拉松運動、提升整體運動風氣，更期待藉由賽事吸引來自世界各國選手齊聚高雄，帶動城市觀光與國際能見度。

2026高雄富邦馬拉松今明2天在高雄國家體育場盛大登場，這屆賽事路線首度向北延伸，串聯橋頭、梓官、岡山、彌陀等行政區。活動首日由5公里休閒組於上午7時30分率先起跑；備受矚目的「最速恐龍爭霸賽」集結204隻大小恐龍報名參賽，參賽者穿著各式恐龍造型服裝在田徑場上衝刺，畫面逗趣又熱血。