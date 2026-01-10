快訊

超親人海豚和潛水員交朋友！「帶見面禮玩你丟我撿遊戲」 真相讓人心碎

水電師傅想換新手機「要耐摔」！網推薦3款萬元神機：這牌有「軍規認證」

車手沒抓到「申訴先爆量」！臉部辨識ATM讓銀行進退兩難

聽新聞
0:00 / 0:00

台中市長選戰先行一步！何欣純搶進舊城區 端政策牛肉發福利

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
被問及日前藍營流出的內參民調，何欣純（右）意有所指地說，民調真真假假沒人清楚，甚至有藍營人士問她「這分民調是不是在打壓誰」？記者陳敬丰／攝影
被問及日前藍營流出的內參民調，何欣純（右）意有所指地說，民調真真假假沒人清楚，甚至有藍營人士問她「這分民調是不是在打壓誰」？記者陳敬丰／攝影

台中市長選戰打響，民進黨立委何欣純搶先站上起跑線，上周起舉辦「欣欣向榮」基層座談會，這兩周攻入舊城區，端出營養午餐公私立國中小全面免費、生育津貼加倍等政策。針對此前藍營流出的內參民調，她也意有所指地問「是不是在打壓誰」？

賴清德總統去年10月在台中的黨公職便當會中，定調何欣純出戰2026台中市長選戰，藍營則尚未決出人選，黨中央16日才要協調立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔。何把握先攻優勢，上周開始和各區議員合作舉辦「欣欣向榮」基層座談會，在廟口、社區和市民面對面交流。

何欣純4日在西區、9日到南區，今天上午在西區公舘福德宮，下午會去東區天皇宮。她說，要選市長必須做好準備，已經提出數項大政策，原則是「好的政策要繼續，不好的政策要改進」，比如現行的老人健保補助是好的政策，她當選市長後會繼續實施。

何欣純表示，敬老愛心卡也是好的政策，她不但要延續，會加碼放寬計程車補助、掛號費補助；台中市長盧秀燕日前宣布公立國中小營養午餐免費，但這只是做半套，何若當選市長，會對所有孩子一視同仁，公私立國中小通通免費。

何欣純說，台中市現行生育津貼第一胎、第二胎都是2萬元，她也要加碼加倍，當選市長後第一胎提高到4萬元、第二胎6萬元、第三胎8萬元；最後，最大的政策就是普發現金照顧廣大市民。何強調，會用財政收支劃分法修正後台中增加的近300億元統籌分配款，執行這些福利政策。

媒體日前流出國民黨最新內參民調，江啟臣面對何欣純和楊瓊瓔都有明顯優勢。何表示，任何數據都有參考價值，但她之前也看到國民黨否認內參民調的新聞，真真假假沒人知道，甚至有藍營人士跟她說，「這分民調是不是黨內在打壓誰」？藍營基層也很焦慮，總之相關問題還是要問國民黨。

何欣純辦公室指出，「欣欣向榮」基層座談會預計會持續舉辦到春節前，年後視情況調整，目前幾場都辦在舊城區，其他區域的議員也踴躍邀約，不過立法院尚在開會，何還是要完成立委的本職工作，會盡力配合議員們的需要，但目前較難確定總共會辦幾場。

地方人士認為，何欣純此前最大的劣勢是知名度，出了選區大里就較少選民認識，甚至不少綠營支持者對她都不熟悉；何利用藍營「姐弟之爭」的空檔，搶先展開布局，已經逐漸拉近差距，從國民黨內參民調也可窺端倪，去年還落後江啟臣20%，最新數據只落後13.6%。

何欣純（中）端出政策牛肉，營養午餐免費擴大到公私立國中小，生育津貼加倍，更要普發現金。記者陳敬丰／攝影
何欣純（中）端出政策牛肉，營養午餐免費擴大到公私立國中小，生育津貼加倍，更要普發現金。記者陳敬丰／攝影
民進黨2026台中市長擬參選人何欣純（前排左三）上周起連續舉辦「欣欣向榮」基層座談會，搶進舊城區。記者陳敬丰／攝影
民進黨2026台中市長擬參選人何欣純（前排左三）上周起連續舉辦「欣欣向榮」基層座談會，搶進舊城區。記者陳敬丰／攝影

何欣純 民調

延伸閱讀

點名盧秀燕午餐免費政策做半套！何欣純拋政見：不足的我來做

影／中市緊急宣布營養午餐免費 何欣純：很高興盧秀燕從善如流

拋台中「國中小午餐全面免費」政見 何欣純喊話盧秀燕：盡速提預算

2026台中前哨戰！藍江啟臣幕僚遭爆濫用公務車 綠何欣純：拒特權例外

相關新聞

2026台中市長誰接棒？盧秀燕首度攤牌：希望國民黨「1月底前」定案！

藍營下屆台中市長參選人之爭，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔都有意爭取黨內提名，傳16日第一次協商，不過，黨主席鄭麗文今天...

影／綠營初選民調倒數2天 陳其邁嘆：高雄市長不好做

民進黨高雄市長初選即將進行民調，時程進入倒數。對此，高雄市長陳其邁今天表示，截至目前為止，4位參選人都展現君子之爭的風度...

綠營初選最後衝刺 高雄3選將現身馬拉松拚人氣、1人掃街

民進黨高雄市長初選將於2天後正式登場，投入初選的立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆今天一早出席高雄富邦馬拉松為選手加油打氣，3選...

高雄市長綠營初選民調最後黃金周　許智傑林園車掃沒大咖由他陪同

民進黨高雄市長提名將在1月12日至1月17日之間進行電話民調，參選初選的立委許智傑今天上午在林園和大寮區進行車掃及早市拜...

影／台中市長誰接棒？盧秀燕喊話黨中央盼1月底前定案

國民黨台中市長人選懸而未決，台中市長盧秀燕今天出席在台中市清水區玉京天公祖總廟龍鳳呈祥龍柱完成大典後受訪時表示，今年底的...

台中市長選戰先行一步！何欣純搶進舊城區 端政策牛肉發福利

台中市長選戰打響，民進黨立委何欣純搶先站上起跑線，上周起舉辦「欣欣向榮」基層座談會，這兩周攻入舊城區，端出營養午餐公私立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。