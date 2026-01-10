台中市長選戰先行一步！何欣純搶進舊城區 端政策牛肉發福利

台中市長選戰打響，民進黨立委何欣純搶先站上起跑線，上周起舉辦「欣欣向榮」基層座談會，這兩周攻入舊城區，端出營養午餐公私立國中小全面免費、生育津貼加倍等政策。針對此前藍營流出的內參民調，她也意有所指地問「是不是在打壓誰」？

賴清德總統去年10月在台中的黨公職便當會中，定調何欣純出戰2026台中市長選戰，藍營則尚未決出人選，黨中央16日才要協調立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔。何把握先攻優勢，上周開始和各區議員合作舉辦「欣欣向榮」基層座談會，在廟口、社區和市民面對面交流。

何欣純4日在西區、9日到南區，今天上午在西區公舘福德宮，下午會去東區天皇宮。她說，要選市長必須做好準備，已經提出數項大政策，原則是「好的政策要繼續，不好的政策要改進」，比如現行的老人健保補助是好的政策，她當選市長後會繼續實施。

何欣純表示，敬老愛心卡也是好的政策，她不但要延續，會加碼放寬計程車補助、掛號費補助；台中市長盧秀燕日前宣布公立國中小營養午餐免費，但這只是做半套，何若當選市長，會對所有孩子一視同仁，公私立國中小通通免費。

何欣純說，台中市現行生育津貼第一胎、第二胎都是2萬元，她也要加碼加倍，當選市長後第一胎提高到4萬元、第二胎6萬元、第三胎8萬元；最後，最大的政策就是普發現金照顧廣大市民。何強調，會用財政收支劃分法修正後台中增加的近300億元統籌分配款，執行這些福利政策。

媒體日前流出國民黨最新內參民調，江啟臣面對何欣純和楊瓊瓔都有明顯優勢。何表示，任何數據都有參考價值，但她之前也看到國民黨否認內參民調的新聞，真真假假沒人知道，甚至有藍營人士跟她說，「這分民調是不是黨內在打壓誰」？藍營基層也很焦慮，總之相關問題還是要問國民黨。

何欣純辦公室指出，「欣欣向榮」基層座談會預計會持續舉辦到春節前，年後視情況調整，目前幾場都辦在舊城區，其他區域的議員也踴躍邀約，不過立法院尚在開會，何還是要完成立委的本職工作，會盡力配合議員們的需要，但目前較難確定總共會辦幾場。