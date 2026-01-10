民進黨南台灣激戰「北台尚找嘸2026母雞」 綠基層憂前所未見

隨著民進黨台南、高雄及嘉義縣初選步入關鍵階段，21日預計公告提名名單，反觀台北與桃園戰區仍面臨人選懸而未決，綠營基層憂心「母雞難產」前所未見，恐無法有效串聯全台選戰節奏。不過民進黨政策會執行長、立委吳思瑤認為，應翻轉過去傳統思維，賴清德總統「均衡台灣」理念下，每個縣市都是主角。

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名，12日至17日辦黨內初選民調，預計21日由中執會公告提名名單。綠營基層卻憂心，2026選戰布局呈現南北兩樣情，南部參選踴躍、派系競逐，北部遲遲等不到願意披戰袍的主帥將領。

綠營地方人士表示，國民黨現任台北市長蔣萬安具備高知名度且形象穩定，被視為實力強勁對手，在時程逼近與強敵壓境的雙重夾擊下，台北市雖然人選多，卻尚未有明確方向，且桃園也未有呼聲高的人選，恐打破往年常見的「北北基桃」跨縣市連線整合模式。

該名人士指出，目前現狀是鄰近縣市如新北、宜蘭即便已確定候選人，也無法進行有效串聯，只能先繞過北市「自己跑自己的」，缺乏母雞帶動整體氣勢，在以往選戰中從未見過，且地方議員也難以形成集體戰力，恐進而讓基層整合陷入被動。

不過，吳思瑤強調，目前黨內提名作業程序還在進行，還沒有提到最後階段，外界不該斷言台北市好像欠缺過去的母雞作用；其次是每一個縣市都同樣重要，每個區域都會找到最適格、適任人選，不管是用徵召還是初選，近年賴總統也一直在強調「均衡台灣」，各個縣市都會是台灣的主角。