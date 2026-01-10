影／「大北門女兒」陳亭妃選市長 車隊繞海線前進市府

立委陳亭妃參選台南市長，今天以「大北門郡的女兒」身分、從北門南鯤鯓代天府出發，誓言「打造濱海藍帶觀光軸，讓觀光經濟扎根台南」。下午車隊朝市區市政府所在前進造勢。

陳亭妃「行動政府・行動正能量」鐵馬行動今天倒數第二天，挑戰全市37區完騎，車隊上午一路行經北門、將軍、七股等海線行政區。陳亭妃表示，她是大北門出身，重返成長的土地，沿途受鄉親熱烈歡呼加油打氣，感動溫馨。

陳亭妃表示，將軍是爸爸的故鄉、七股是媽媽的故鄉，這片土地孕育了她，她強調，回到大北門，不只是情感上的回歸，更是政策實踐的承諾。

陳亭妃指出，今天騎經之地都是去年丹娜絲颱風侵襲台南地區，當時她第一時間深入各重災區，實地勘災、協助居民反映需求。「這就是政治人物最重要的角色，站在人民最前面、把責任扛起來，讓人民安心。」

陳亭妃提出「濱海藍帶觀光軸」政見，主張善用台南得天獨厚地理條件，整合宗教文化、農漁特產、商圈經濟與在地生活，打造具深度、可永續的觀光經濟模式，讓觀光效益真正回到地方社區，帶動就業機會與生活品質同步提升。

陳亭妃指出，七股、四草、安南一帶擁有頂頭額沙洲、四草綠色隧道、青鯤鯓扇形鹽田、台江國家公園等世界級景觀資源，是台南最具國際辨識度的自然資產。濱海觀光不能只是「看海拍照」，應結合漁村文化、海味料理、伴手禮產業與生態體驗，發展深度旅遊，讓旅客留下來、消費在地方，形成良性循環。