影／綠營初選民調倒數2天 陳其邁嘆：高雄市長不好做

民進黨高雄市長初選即將進行民調，時程進入倒數。對此，高雄市長陳其邁今天表示，截至目前為止，4位參選人都展現君子之爭的風度，競爭過程理性平和，展現民主素養，期盼最後關頭各方都能以平常心面對，將決定權交由市民。

陳其邁指出，距離民調僅剩最後2天，高雄正處於城市與產業轉型的關鍵階段，未來發展攸關城市能否持續前進，他強調，高雄過去的發展歷程從來不是順風順水，而是在一次次逆境中推動轉型，尤其在產業結構調整的過程中，面臨不少挑戰，如何克服困難帶領城市往前走，是非常重要的課題。

陳其邁也形容，高雄的城市轉型是一場沒有退路的競爭，如果停下腳步，就會被其他城市超越，因此，高雄市長必須具備高度魄力與決斷力，能在關鍵時刻承擔壓力、帶領城市持續轉型，這也是市民對未來市長的共同期待。

他進一步指出，「高雄市長不好做」，必須要有強大的抗壓性，也必須在民主價值上立場堅定，長期堅持民進黨對於人權理念與改革方向的核心精神，才能在轉型過程中穩住方向。