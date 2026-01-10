快訊

影／綠營初選民調倒數2天 陳其邁嘆：高雄市長不好做

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨高雄市長初選倒數，市長陳其邁今天受訪強調，初選過後一定要團結、高雄一定要贏。記者郭韋綺／攝影
民進黨高雄市長初選即將進行民調，時程進入倒數。對此，高雄市長陳其邁今天表示，截至目前為止，4位參選人都展現君子之爭的風度，競爭過程理性平和，展現民主素養，期盼最後關頭各方都能以平常心面對，將決定權交由市民。

陳其邁指出，距離民調僅剩最後2天，高雄正處於城市與產業轉型的關鍵階段，未來發展攸關城市能否持續前進，他強調，高雄過去的發展歷程從來不是順風順水，而是在一次次逆境中推動轉型，尤其在產業結構調整的過程中，面臨不少挑戰，如何克服困難帶領城市往前走，是非常重要的課題。

陳其邁也形容，高雄的城市轉型是一場沒有退路的競爭，如果停下腳步，就會被其他城市超越，因此，高雄市長必須具備高度魄力與決斷力，能在關鍵時刻承擔壓力、帶領城市持續轉型，這也是市民對未來市長的共同期待。

他進一步指出，「高雄市長不好做」，必須要有強大的抗壓性，也必須在民主價值上立場堅定，長期堅持民進黨對於人權理念與改革方向的核心精神，才能在轉型過程中穩住方向。

針對黨內初選，他籲4位候選人在最後階段持續維持良好風度，彼此祝福，更重要的是，在初選結束後一定要團結一致，他強調，高雄一定不能輸，在初選後迅速整合、大家團結一致贏得大選，才能在接下來的大選中爭取市民認同、贏得勝利，這也是他最大的期待。

民進黨高雄市長初選倒數，市長陳其邁今天受訪強調，初選過後一定要團結、高雄一定要贏。記者郭韋綺／攝影
民進黨高雄市長初選即將進行民調，時程進入倒數。對此，高雄市長陳其邁今天表示，截至目前為止，4位參選人都展現君子之爭的風度...

新竹縣長初選 藍營內戰秀肌肉

新竹縣長選舉國民黨已有2人表態，副縣長陳見賢獲議長張鎮榮等地方人士公開支持，立委徐欣瑩昨在立法院有38名國民黨立委相挺，...

民進黨台南市長初選決戰 林俊憲號召25議員全市掃街

民進黨台南市長初選進入最後決戰階段，立委林俊憲把握倒數衝刺時刻，出奇制勝，今天號召25名市議員分進合擊、全面動員，於全市...

把握衝刺！市長初選民調最後關頭 高雄4綠委黃金周行程曝光

民進黨高雄市長提名將在1月12日至1月17日之間進行電話民調，4立委把握最後黃金周衝刺選情。邱議瑩明天晚上將辦團結音樂會...

民進黨高雄市長初選進入關鍵倒數 4選將各出招催票拚出線

民進黨高雄市長初選進入關鍵時刻，競爭白熱化，各參選人把握電話民調前夕，力拚曝光度與支持度。邱議瑩、許智傑、賴瑞隆今不約而...

戶籍不在花蓮！藍營縣長全民調未納他 何啟聖轟縣黨部粗暴排他

國民黨花蓮縣黨部決定下屆花蓮縣長提名人選將由吉安鄉長游淑貞、花蓮市前市長葉耀輝兩人全民調決定，引發被排除的資深媒體人何啟...

