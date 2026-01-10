新竹縣長初選 藍營內戰秀肌肉

新竹縣長選舉國民黨已有2人表態，副縣長陳見賢獲議長張鎮榮等地方人士公開支持，立委徐欣瑩昨在立法院有38名國民黨立委相挺，各在地方、中央「秀肌肉」。陳見賢今在竹東舉辦團結誓師大會，徐欣瑩明天則在湖口舉辦首場大型造勢，藍營內戰白熱化。民進黨籍竹北市長鄭朝方被看好，但迄今未表態是否參選縣長。

縣長楊文科年底卸任，陳見賢、徐欣瑩先後宣布爭取黨內提名。徐欣瑩昨在立院舉行「國會挺欣瑩」記者會，38名藍委一字排開，立法院長韓國瑜致贈花束祝福「心想事成」。

國民黨立院黨團書記長羅智強說，徐欣瑩是台灣首位衛星測量女博士，曾獲NASA全額獎學金，具備完整理工與科技背景，適合帶領高科技重鎮新竹縣；徐獲國會評鑑優秀立委，在還稅於民等重要民生法案始終站在第一線。

徐欣瑩說，若當選縣長，將結合國會戰力，為新竹縣爭取中央建設資源；她支持全民調初選，對手始終是民進黨，有信心為國民黨守住新竹藍天。

陳見賢去年11月底率先宣布參選，議長張鎮榮相挺，強調陳是他「唯一支持」的不二人選，竹縣大批民代、鄉鎮長、社團人士相挺，鄭朝方胞兄鄭朝鐘也低調到場，他強調陳是「最了解縣政、最有能力的人」。

陳見賢昨表示，徐欣瑩是國會不可或缺的關鍵戰力，盼與徐、立委林思銘各司其職，共同促成「新竹鐵三角」，共同團結勝選。

民進黨尚無人表態參選，地方觀察鄭朝方近期頻繁安排公開行程，他雖未明確表態，綠營已視他為「母雞」，藍營也密切關注鄭的動向，牽動藍營提名策略。