聽新聞
0:00 / 0:00

新竹縣長初選 藍營內戰秀肌肉

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
國民黨立院黨團昨舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏」記者會，近40名藍委一字排開聲援徐欣瑩（前排中），立法院長韓國瑜也致贈花束祝福「心想事成」。圖／徐欣瑩辦公室提供
國民黨立院黨團昨舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏」記者會，近40名藍委一字排開聲援徐欣瑩（前排中），立法院長韓國瑜也致贈花束祝福「心想事成」。圖／徐欣瑩辦公室提供

新竹縣長選舉國民黨已有2人表態，副縣長陳見賢獲議長張鎮榮等地方人士公開支持，立委徐欣瑩昨在立法院有38名國民黨立委相挺，各在地方、中央「秀肌肉」。陳見賢今在竹東舉辦團結誓師大會，徐欣瑩明天則在湖口舉辦首場大型造勢，藍營內戰白熱化。民進黨籍竹北市長鄭朝方被看好，但迄今未表態是否參選縣長。

縣長楊文科年底卸任，陳見賢、徐欣瑩先後宣布爭取黨內提名。徐欣瑩昨在立院舉行「國會挺欣瑩」記者會，38名藍委一字排開，立法院長韓國瑜致贈花束祝福「心想事成」。

國民黨立院黨團書記長羅智強說，徐欣瑩是台灣首位衛星測量女博士，曾獲NASA全額獎學金，具備完整理工與科技背景，適合帶領高科技重鎮新竹縣；徐獲國會評鑑優秀立委，在還稅於民等重要民生法案始終站在第一線。

徐欣瑩說，若當選縣長，將結合國會戰力，為新竹縣爭取中央建設資源；她支持全民調初選，對手始終是民進黨，有信心為國民黨守住新竹藍天。

陳見賢去年11月底率先宣布參選，議長張鎮榮相挺，強調陳是他「唯一支持」的不二人選，竹縣大批民代、鄉鎮長、社團人士相挺，鄭朝方胞兄鄭朝鐘也低調到場，他強調陳是「最了解縣政、最有能力的人」。

陳見賢昨表示，徐欣瑩是國會不可或缺的關鍵戰力，盼與徐、立委林思銘各司其職，共同促成「新竹鐵三角」，共同團結勝選。

民進黨尚無人表態參選，地方觀察鄭朝方近期頻繁安排公開行程，他雖未明確表態，綠營已視他為「母雞」，藍營也密切關注鄭的動向，牽動藍營提名策略。

延伸閱讀

38藍委挺徐欣瑩 陳見賢肯定「堅守國會」是最佳選擇

竹縣長初選升溫 韓國瑜送祝福、近40藍委集結挺徐欣瑩

影／過半藍委到場支持選竹縣長 徐欣瑩：初選全民調最公平

逾半藍委到場支持選竹縣長 徐欣瑩喊：黨內初選全民調最公平

相關新聞

新竹縣長初選 藍營內戰秀肌肉

新竹縣長選舉國民黨已有2人表態，副縣長陳見賢獲議長張鎮榮等地方人士公開支持，立委徐欣瑩昨在立法院有38名國民黨立委相挺，...

民進黨台南市長初選決戰 林俊憲號召25議員全市掃街

民進黨台南市長初選進入最後決戰階段，立委林俊憲把握倒數衝刺時刻，出奇制勝，今天號召25名市議員分進合擊、全面動員，於全市...

把握衝刺！市長初選民調最後關頭 高雄4綠委黃金周行程曝光

民進黨高雄市長提名將在1月12日至1月17日之間進行電話民調，4立委把握最後黃金周衝刺選情。邱議瑩明天晚上將辦團結音樂會...

民進黨高雄市長初選進入關鍵倒數 4選將各出招催票拚出線

民進黨高雄市長初選進入關鍵時刻，競爭白熱化，各參選人把握電話民調前夕，力拚曝光度與支持度。邱議瑩、許智傑、賴瑞隆今不約而...

戶籍不在花蓮！藍營縣長全民調未納他 何啟聖轟縣黨部粗暴排他

國民黨花蓮縣黨部決定下屆花蓮縣長提名人選將由吉安鄉長游淑貞、花蓮市前市長葉耀輝兩人全民調決定，引發被排除的資深媒體人何啟...

38藍委挺徐欣瑩 陳見賢肯定「堅守國會」是最佳選擇

新竹縣藍營縣長初選白熱化，立委徐欣瑩今找來38位藍委聲援，連院長韓國瑜也特別致贈花束祝福「心想事成」，對此黨部主委、竹縣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。