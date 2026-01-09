民進黨台南市長初選決戰 林俊憲號召25議員全市掃街

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
林俊憲今天由台南市議員分身，在各地同步拜票。圖／林俊憲提供
民進黨台南市長初選進入最後決戰階段，立委林俊憲把握倒數衝刺時刻，出奇制勝，今天號召25名市議員分進合擊、全面動員，於全市同步展開掃街拜票行動，深入市場、路口與人潮聚集處，主打「多點開花」，台南議員合力助攻，全市動員催出最後關鍵支持。

林俊憲指出，目前已有25名市議員、3名立法委員與他並肩作戰，組成最完整、最具戰力的「台南隊」。再加上前台南縣長陳唐山、市長黃偉哲，以及具備中央治理經驗的行政院前院長蘇貞昌、農業部前部長陳吉仲等人相繼表態力挺，展現跨世代、跨層級的團結力量，證明他是目前最能整合台南、帶領城市向前的參選人。

除了黨內前輩與同事的支持，近期林俊憲也獲得極具影響力的網路名人聲援，包括成功大學教授李忠憲、財經政治專家胡采蘋等人皆撰文力挺，從不同領域肯定其政策論述、公共治理能力與長期耕耘地方的實績，進一步擴大社會各界的支持聲量。

林俊憲表示，這段時間密集走訪地方宮廟、市場與重要路口，最直接的感受，就是支持的力量正在一點一滴累積，不是來自民調數字，而是來自街頭巷尾的真實互動。

市議會副議長林志展也分享第一線的觀察指出，今天甫踏入市場，民眾就已經蜂擁而上，不少人主動索取面紙、熱情握手，更不斷表達「一定會支持林俊憲」的心聲。他表示，這樣的反應在過去幾次陪同林俊憲拜票的行程中明顯增加，尤其進入關鍵時刻，更能感受到林俊憲的支持度正在明顯往上攀升。

黃金周末最後衝刺，林俊憲明天下午3時在佳里區安北路及延平路口辦大北門團結大會，陳亭妃持續鐵馬行造勢，明天上午9時從北門南鯤鯓代天府出發。

