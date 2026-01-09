快訊

上台大還是送台大？台中男跪求「開智慧」遭巴頭數十下 網友狂酸

新聞幕後／是數學題不是政治題 侯友宜堅持不跟進營養午餐免費

川普關稅若遭最高法院判違法 美股美債如何反應？大贏家是這些產業

民進黨台南市長初選迎黃金周末 陳亭妃、林俊憲陣營全力衝刺

中央社／ 台南9日電
民進黨台南市長初選10日將進入競爭尾聲「黃金週末」，黨籍立委陳亭妃（圖）預計以鐵馬行動深入大北門區爭取支持。圖為日前鐵馬行動情形。圖／中央社（陳亭妃服務處提供）
民進黨台南市長初選10日將進入競爭尾聲「黃金週末」，黨籍立委陳亭妃（圖）預計以鐵馬行動深入大北門區爭取支持。圖為日前鐵馬行動情形。圖／中央社（陳亭妃服務處提供）

民主進步黨台南市長初選民調預計於下週進行，明天是進入競爭尾聲的「黃金週末」，兩陣營全力衝刺，陳亭妃將以鐵馬行動深入大北門區，林俊憲則是在佳里區舉辦團結造勢大會。

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調，將於12日至17日進行，參加台南市長初選者包括立法委員陳亭妃和林俊憲。

林俊憲服務處告訴中央社記者，把握初選前倒數衝刺時刻，今天號召25名台南市議員於全市同步展開掃街拜票，深入市場、路口與人潮聚集處，主打「多點開花」，讓每名參與議員都成為林俊憲分身，逐一向市民問候、請託，全力催出支持力量。

林俊憲服務處指出，明天下午3時將於佳里區安北路及延平路口舉辦「林俊憲大北門團結大會」，預計包括台南市長黃偉哲、立委郭國文、賴惠員、王義川等人將出席。

林俊憲透過新聞稿表示，最後衝刺階段，重點不在於造勢場面有多大，而在於選民是否真正感受到「這個人準備好了」，這段時間走遍台南各區，面對不同世代與族群，把政見一項一項說清楚、講明白，不怕重複、不怕選民覺得煩，只擔心市民有沒有聽懂、有沒有機會好好了解他的規劃。

陳亭妃服務處表示，明天預定進行「行動政府・行動正能量–妃妃鐵馬行動」第7天行程，上午8時45分於北門區南鯤鯓代天府集合出發，深入大北門區各地。

陳亭妃透過新聞稿表示，台南市長黃偉哲今天宣布推動國中小營養午餐免費政策，她除了全力支持，並主張未來必須全面加強推動學校午餐使用符合「三章一Q」標準食材，確保以國產、可溯源、安全的食材為主。

陳亭妃表示，營養午餐是攸關孩子健康成長與城市未來的基本工程，若未來承擔市長責任，將把這件事當成每天要顧的事，定期與學校、營養師交換意見，滾動式檢討，避免午餐品質因免費而下降。

民進黨台南市長初選競爭激烈，黨籍立委林俊憲陣營9日由多名市議員帶隊深入各地拜票，10日並將在佳里區舉辦團結造勢大會。圖／中央社（林俊憲服務處提供）
民進黨台南市長初選競爭激烈，黨籍立委林俊憲陣營9日由多名市議員帶隊深入各地拜票，10日並將在佳里區舉辦團結造勢大會。圖／中央社（林俊憲服務處提供）

林俊憲 陳亭妃 台南 民進黨

延伸閱讀

黃偉哲批營養午餐免費政策買票 北市府反酸：為何一直批評陳其邁主張?

台南市長綠營初選惡鬥，台南人希望在哪？

初選倒數 林俊憲新市大營參拜喊出「大贏」

拚台南市長初選黃昏市場衝刺 林俊憲：民調已出現黃金交叉

相關新聞

戶籍不在花蓮！藍營縣長全民調未納他 何啟聖轟縣黨部粗暴排他

國民黨花蓮縣黨部決定下屆花蓮縣長提名人選將由吉安鄉長游淑貞、花蓮市前市長葉耀輝兩人全民調決定，引發被排除的資深媒體人何啟...

把握衝刺！市長初選民調最後關頭 高雄4綠委黃金周行程曝光

民進黨高雄市長提名將在1月12日至1月17日之間進行電話民調，4立委把握最後黃金周衝刺選情。邱議瑩明天晚上將辦團結音樂會...

民進黨高雄市長初選進入關鍵倒數 4選將各出招催票拚出線

民進黨高雄市長初選進入關鍵時刻，競爭白熱化，各參選人把握電話民調前夕，力拚曝光度與支持度。邱議瑩、許智傑、賴瑞隆今不約而...

38藍委挺徐欣瑩 陳見賢肯定「堅守國會」是最佳選擇

新竹縣藍營縣長初選白熱化，立委徐欣瑩今找來38位藍委聲援，連院長韓國瑜也特別致贈花束祝福「心想事成」，對此黨部主委、竹縣...

傳藍營宜蘭縣長參選提名設3條件 國民黨駁斥：子虛烏有

國民黨宜蘭縣長參選人未定，目前有議長張勝德與立委吳宗憲爭取提名，黨中央預計1月16日下午進行協調。傳國民黨主席鄭麗文設下...

竹縣長初選升溫 韓國瑜送祝福、近40藍委集結挺徐欣瑩

新竹縣藍營縣長初選提前升溫，立委徐欣瑩與竹縣副縣長陳見賢選戰檯面化。國民黨立院黨團今在群賢樓舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。