快訊

新聞幕後／是數學題不是政治題 侯友宜堅持不跟進營養午餐免費

川普關稅若遭最高法院判違法 美股美債如何反應？大贏家是這些產業

企圖攻擊消防員！新北男加油站「持油槍淋油點火」 2人燒燙傷送醫

把握衝刺！市長初選民調最後關頭 高雄4綠委黃金周行程曝光

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委黃捷（左）已經陪同邱議瑩（中）掃街多日，明天會繼續陪同前往前新苓爭取支持。圖／競辦提供
立委黃捷（左）已經陪同邱議瑩（中）掃街多日，明天會繼續陪同前往前新苓爭取支持。圖／競辦提供

民進黨高雄市長提名將在1月12日至1月17日之間進行電話民調，4立委把握最後黃金周衝刺選情。邱議瑩明天晚上將辦團結音樂會，賴瑞隆邀請立法院好友來相挺，林岱樺許智傑都會加強車掃，各自把重心放在不同區域。

賴瑞隆今天下午在高雄市議員邱俊憲、張勝富陪同下前往鳥松區、仁武區掃街拜票，加強原縣區曝光。明天下午將在高雄商務會議中心開記者會，邀請立法院好友、議員、里長及百工百業朋友致電親朋好友催票。

邱議瑩今天發布「女力市長連線」推薦影片，邀集代表民進黨參選台中市長的何欣純及新北市長參選人蘇巧慧一起入鏡力挺。明早參加高雄馬拉松，隨後前往前金、新興、苓雅等地車隊掃街，晚間將在中正高中舉辦團結高雄贏音樂之夜。

林岱樺認為現有24間親子館分布不均，三民、新興、苓雅、左營等人口稠密區明顯不足，提出「一區一親子館」政見，盼讓高雄成為敢生、能養、親子友善的城市。明天下午將從楠梓天后宮出發，進行左營楠梓大車掃，加深左楠區選民印象。

許智傑今天由左楠區議員黃文志陪同，前往左營龍華市場、自由黃昏市場等地爭取支持。明天前往林園、大寮進行車隊掃街，晚間則參加林園區24里志工聯誼餐會。

立委林岱樺今天提出「一區一親子館」政見，盼讓高雄成育兒的友善城市。圖／競辦提供
立委林岱樺今天提出「一區一親子館」政見，盼讓高雄成育兒的友善城市。圖／競辦提供
立委賴瑞隆（中）在仁武鳥松大樹區兩議員陪同下加強車掃。圖／競辦提供
立委賴瑞隆（中）在仁武鳥松大樹區兩議員陪同下加強車掃。圖／競辦提供
立委許智傑今天前往左營、楠梓兩地市場爭取支持。圖／競辦提供
立委許智傑今天前往左營、楠梓兩地市場爭取支持。圖／競辦提供

高雄 民進黨 邱議瑩 賴瑞隆 許智傑 林岱樺

延伸閱讀

民進黨高雄市長初選進入關鍵倒數 4選將各出招催票拚出線

林岱樺挺營養午餐免費 選上市長再加碼投資教育

影／高雄300多名里長相挺 賴瑞隆：我才是國民黨最怕的人

初選前最後一拚 賴瑞隆鳳山造勢「9立委相挺」：開創高雄嶄新未來

相關新聞

戶籍不在花蓮！藍營縣長全民調未納他 何啟聖轟縣黨部粗暴排他

國民黨花蓮縣黨部決定下屆花蓮縣長提名人選將由吉安鄉長游淑貞、花蓮市前市長葉耀輝兩人全民調決定，引發被排除的資深媒體人何啟...

把握衝刺！市長初選民調最後關頭 高雄4綠委黃金周行程曝光

民進黨高雄市長提名將在1月12日至1月17日之間進行電話民調，4立委把握最後黃金周衝刺選情。邱議瑩明天晚上將辦團結音樂會...

民進黨高雄市長初選進入關鍵倒數 4選將各出招催票拚出線

民進黨高雄市長初選進入關鍵時刻，競爭白熱化，各參選人把握電話民調前夕，力拚曝光度與支持度。邱議瑩、許智傑、賴瑞隆今不約而...

38藍委挺徐欣瑩 陳見賢肯定「堅守國會」是最佳選擇

新竹縣藍營縣長初選白熱化，立委徐欣瑩今找來38位藍委聲援，連院長韓國瑜也特別致贈花束祝福「心想事成」，對此黨部主委、竹縣...

傳藍營宜蘭縣長參選提名設3條件 國民黨駁斥：子虛烏有

國民黨宜蘭縣長參選人未定，目前有議長張勝德與立委吳宗憲爭取提名，黨中央預計1月16日下午進行協調。傳國民黨主席鄭麗文設下...

竹縣長初選升溫 韓國瑜送祝福、近40藍委集結挺徐欣瑩

新竹縣藍營縣長初選提前升溫，立委徐欣瑩與竹縣副縣長陳見賢選戰檯面化。國民黨立院黨團今在群賢樓舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。