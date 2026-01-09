把握衝刺！市長初選民調最後關頭 高雄4綠委黃金周行程曝光

民進黨高雄市長提名將在1月12日至1月17日之間進行電話民調，4立委把握最後黃金周衝刺選情。邱議瑩明天晚上將辦團結音樂會，賴瑞隆邀請立法院好友來相挺，林岱樺、許智傑都會加強車掃，各自把重心放在不同區域。

賴瑞隆今天下午在高雄市議員邱俊憲、張勝富陪同下前往鳥松區、仁武區掃街拜票，加強原縣區曝光。明天下午將在高雄商務會議中心開記者會，邀請立法院好友、議員、里長及百工百業朋友致電親朋好友催票。

邱議瑩今天發布「女力市長連線」推薦影片，邀集代表民進黨參選台中市長的何欣純及新北市長參選人蘇巧慧一起入鏡力挺。明早參加高雄馬拉松，隨後前往前金、新興、苓雅等地車隊掃街，晚間將在中正高中舉辦團結高雄贏音樂之夜。

林岱樺認為現有24間親子館分布不均，三民、新興、苓雅、左營等人口稠密區明顯不足，提出「一區一親子館」政見，盼讓高雄成為敢生、能養、親子友善的城市。明天下午將從楠梓天后宮出發，進行左營楠梓大車掃，加深左楠區選民印象。

許智傑今天由左楠區議員黃文志陪同，前往左營龍華市場、自由黃昏市場等地爭取支持。明天前往林園、大寮進行車隊掃街，晚間則參加林園區24里志工聯誼餐會。