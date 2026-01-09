民進黨高雄市長初選進入關鍵倒數 4選將各出招催票拚出線

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
林岱樺主打政見提出育兒政策。圖／林岱樺辦公室提供
民進黨高雄市長初選進入關鍵時刻，競爭白熱化，各參選人把握電話民調前夕，力拚曝光度與支持度。邱議瑩許智傑賴瑞隆今不約而同展開車隊掃街、深入市場拜票，加緊催票；林岱樺則在完成3場萬人造勢後，回歸政策主軸，持續端出政見牛肉。

邱議瑩今天由立委黃捷陪同在前鎮區車掃，同步開設直播與網友互動，車隊所到之處吸引不少支持者熱情揮手或呼喊，適逢低溫來襲，支持者也贈上暖暖包，邱表示，會全力拚到最後一刻，不畏寒冬持續車掃高雄，迎向出線。

許智傑由議員黃文志陪同到左營龍華市場、自由黃昏市場拜票，除此之外，高雄市教師產業工會今天宣布，將於初選電話民調前夕發送手機簡訊給設籍高雄市會員力挺許智傑，估計約有1萬多名。

賴瑞隆下午在新系議員邱俊憲、張勝富陪同下到鳥松區車隊掃街，接著轉向黃昏市場，晚上立委沈伯洋接棒陪同在左營及三民區車掃，最後階段爭取市民支持，賴強調，他穩健、理性、專業，是最適合的市長人選。

林岱樺發動三山造勢後，持續主打政見，聚焦婦幼、社福、城市治理議題，今再釋出育兒利多，提出「一區一親子館」政見，把最基本的育兒支持落實到每個行政區。

邱議瑩今天在前鎮區車隊掃街拜票。圖／邱議瑩辦公室提供
賴瑞隆今天到鳥松區車隊掃街拜票。圖／賴瑞隆辦公室提供
許智傑今天到龍華市場拜票。圖／許智傑辦公室提供
高雄 民進黨 邱議瑩 許智傑 賴瑞隆 林岱樺

