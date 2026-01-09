戶籍不在花蓮！藍營縣長全民調未納他 何啟聖轟縣黨部粗暴排他

國民黨花蓮縣黨部決定下屆花蓮縣長提名人選將由吉安鄉長游淑貞、花蓮市前市長葉耀輝兩人全民調決定，引發被排除的資深媒體人何啟聖不滿。縣黨部回應，何的黨籍、戶籍都不在花蓮，也未向縣黨部表達參選意願，沒有辦法考慮進去。

何啟聖今天表示，黨部將他排除於初選機制之外的理由，既無黨章依據，也違反民主政黨最基本的公平原則，他今天已到中央黨部提出申訴。他說，參選動機很單純，就是阻止花蓮政治文化繼續向下墜落，讓花蓮政治重新乾淨起來，但傅家勢力長期主導的縣黨部，以粗暴排他的方式，剝奪他公開接受花蓮縣民檢驗的機會。

他表示，國民黨強調團結、積極推動藍白合，期盼在花蓮展現真正的包容，讓因不認同傅崐萁而離黨的議長張峻及其他有志之士，一同回到初選機制。

縣黨部主委盧新榮說，何啟聖有自己的看法，黨部尊重，但何從未向縣黨部表達要參選，黨籍、戶籍也都不在花蓮，「沒有任何東西，怎麼把他考慮進去？」更何況何啟聖不是花蓮人，從來沒在花蓮服務過，在黨的評估，何根本就沒有這個實力。

盧新榮表示，現在是縣黨部作業的階段，當然要清查有沒有黨籍、戶籍，若有違紀處分也沒辦法納入，歷來做法都是這樣；並強調，縣黨部只是建議提名方式，最後的核准權還是在黨中央。