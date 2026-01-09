快訊

經典賽／鄧愷威證實辭退中華隊！理解球迷可能會有失望

全台冷吱吱！寒流來襲「20縣市」低溫特報 新北、桃竹下探6度

台中七期豪宅虐殺案…狠以「十大酷刑」虐死人 男「抄佛經」無效判無期

38藍委挺徐欣瑩 陳見賢肯定「堅守國會」是最佳選擇

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨立委徐欣瑩。圖／中央社
國民黨立委徐欣瑩。圖／中央社

新竹縣藍營縣長初選白熱化，立委徐欣瑩今找來38位藍委聲援，連院長韓國瑜也特別致贈花束祝福「心想事成」，對此黨部主委、竹縣長參選人陳見賢肯定徐欣瑩為國會不可或缺的關鍵戰力，盼共同促成「新竹鐵三角」，成為團結勝選的起點。

陳見賢指出，徐欣瑩今年面臨史無前例的大罷免，國民黨新竹縣上下一心、全力反對，而徐在關鍵時刻選擇堅守立法院，持續投入質詢與法案審查，最終成為首位罷免連署未過關的藍營立委，他除肯定徐在立法院的角色，也認為她是國民黨在國會不可或缺的核心戰力。

陳見賢發言人田芮熙指出，當前國會攻防激烈，民生與教育政策亟需穩定且持續推動。在此關鍵時刻，讓一位獲得縣民投票、第三方公民監督平台肯定的立法委員，持續留在立法院發揮制度影響力，不僅是對國民黨最有利的選擇，更是對國家治理與公共利益最負責任的做法。

田芮熙進一步表示，如同立委林思銘選擇堅守立法院，促成地方團結，已被黨內與基層視為最佳示範。唯有透過長期、穩定的國會投入，累積政策專業與制度影響力，才能真正提升國民黨在國會的整體戰力與社會信任。

此外，徐欣瑩與林思銘皆曾擔任議員、立委等民意代表職務，長期為民喉舌；陳見賢則具備20多年民意代表與實際縣政治理的能力，長期全力輔佐楊文科縣長推動縣政。若3人各司其職、分進合擊，組成合作無間的「新竹鐵三角」團隊，展現鐵人精神的強大韌性，將被視為新竹縣整體治理與發展的最大助力，也將是縣民最具感受的實質福音。

田芮熙提到，徐欣瑩於2022年重返國民黨，並於2024年國民黨輔選之下成功當選立法委員。若於2026年此時再度轉換跑道、投入地方選舉，勢將中斷既有的國會布局，對國民黨整體國會戰力與公共政策推動而言，皆非最理想的選擇，「新竹鐵三角」的架構成型，將可共同促成團結、而非分裂。

另外，就目前公開的民調來看，陳見賢支持度成長幅度最高，展現高度爆發力，誠摯感謝縣民力挺。現階段會勤走基層、凝聚基層支持動能，才是勝選的關鍵。

國民黨新竹縣黨部主委、竹縣長參選人陳見賢肯定徐欣瑩為國會不可或缺的關鍵戰力，盼共同促成「新竹鐵三角」，成為團結勝選的起點。圖／陳見賢競辦提供
國民黨新竹縣黨部主委、竹縣長參選人陳見賢肯定徐欣瑩為國會不可或缺的關鍵戰力，盼共同促成「新竹鐵三角」，成為團結勝選的起點。圖／陳見賢競辦提供

國民黨 新竹 陳見賢 徐欣瑩 立法院 楊文科

延伸閱讀

竹縣長初選升溫 韓國瑜送祝福、近40藍委集結挺徐欣瑩

影／過半藍委到場支持選竹縣長 徐欣瑩：初選全民調最公平

逾半藍委到場支持選竹縣長 徐欣瑩喊：黨內初選全民調最公平

新竹縣跨年直播驚現「蔣經國」？副縣長陳見賢扮相引熱議

相關新聞

38藍委挺徐欣瑩 陳見賢肯定「堅守國會」是最佳選擇

新竹縣藍營縣長初選白熱化，立委徐欣瑩今找來38位藍委聲援，連院長韓國瑜也特別致贈花束祝福「心想事成」，對此黨部主委、竹縣...

傳藍營宜蘭縣長參選提名設3條件 國民黨駁斥：子虛烏有

國民黨宜蘭縣長參選人未定，目前有議長張勝德與立委吳宗憲爭取提名，黨中央預計1月16日下午進行協調。傳國民黨主席鄭麗文設下...

竹縣長初選升溫 韓國瑜送祝福、近40藍委集結挺徐欣瑩

新竹縣藍營縣長初選提前升溫，立委徐欣瑩與竹縣副縣長陳見賢選戰檯面化。國民黨立院黨團今在群賢樓舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏...

TPASS掀起宜蘭縣長之戰 吳宗憲三問林國漳：為何只幫民進黨說話

立法院至今未審今年度中央總預算，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天表示，TPASS預算無法到位，一旦斷炊，通勤族每月交通支出...

影／過半藍委到場支持選竹縣長 徐欣瑩：初選全民調最公平

國民黨2026年新竹縣長選舉黨內競爭激烈，國民黨立委徐欣瑩上午在立法院開宣誓參選記者會，多位藍委到場支持，日前宣布退出新...

逾半藍委到場支持選竹縣長 徐欣瑩喊：黨內初選全民調最公平

國民黨2026年新竹縣長選舉黨內競爭激烈，國民黨立委徐欣瑩今上午在立法院開宣誓參選記者會，38名藍委到場支持，日前宣布退...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。