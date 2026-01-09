傳藍營宜蘭縣長參選提名設3條件 國民黨駁斥：子虛烏有

國民黨宜蘭縣長參選人未定，目前有議長張勝德與立委吳宗憲爭取提名，黨中央預計1月16日下午進行協調。傳國民黨主席鄭麗文設下三項條件，對此國民黨今駁斥，相關說法「子虛烏有」。

根據報導，鄭麗文對於宜蘭縣長提名的人選提出3條件，第一要能勝選、第二要能夠藍白合的人、第三要能夠在選戰中抵擋得住民進黨司法攻擊的人選。宜蘭縣黨部也會表達地方人士的看法及民意提供參考，後續若協調不成，張勝德與吳宗憲雙方都同意進入民調。

對於所謂條件說，國民黨今表示，相關說法子虛烏有。鄭麗文對縣市長提名，始終堅持依據國民黨「 115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」與「公職人員選舉候選人提名辦法」既定提名規則辦理，絕無所謂的「條件說」。謹此澄清說明。