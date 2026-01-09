竹縣長初選升溫 韓國瑜送祝福、近40藍委集結挺徐欣瑩

新竹縣藍營縣長初選提前升溫，立委徐欣瑩與竹縣副縣長陳見賢選戰檯面化。國民黨立院黨團今在群賢樓舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏」記者會，近40名藍委一字排開聲援，立法院長韓國瑜也特別致贈花束祝福「心想事成」，展現高度支持。

除徐欣瑩在國會獲得大動作集結力挺外，黨內另一參選人陳見賢近期也積極布局地方，已獲新竹縣議長張鎮榮及多名議員、地方人士公開支持，在地方系統累積一定動能，陳見賢將於明天在竹東舉辦團結大會與誓師活動，徐欣瑩11日也將在湖口辦首場大型造勢，藍營初選呈現「中央」與「地方」各自集結的態勢。

黨團書記長羅智強致詞指出，徐欣瑩在立法院人緣佳，今天的出席規模正是黨團革命情感的展現。他強調，徐欣瑩是台灣首位衛星測量女博士，曾獲NASA全額獎學金，具備完整理工與科技背景，適合帶領高科技重鎮新竹縣前行。

羅智強也肯定徐欣瑩問政表現，除獲國會評鑑優秀立委肯定外，在還稅於民、警消公教待遇、外送員專法等民生法案上始終站在第一線。

徐欣瑩也感謝近40位立院戰友與韓國瑜院長的溫暖祝福，直言這麼多專業力量站出來，就是對謠言最有力的回應。她表示，若當選縣長，將結合國會戰力，為新竹縣爭取更多中央建設資源。