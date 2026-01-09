快訊

林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

館長陳之漢直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

預言 Joeman 翻車成名！星座專家白瑜遭控「與已婚男泡湯」 6點聲明喊告

竹縣長初選升溫 韓國瑜送祝福、近40藍委集結挺徐欣瑩

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
徐欣瑩表態支持全民調初選，重申對手始終是民進黨，有信心為國民黨守住新竹藍天。圖／徐欣瑩辦公室提供
徐欣瑩表態支持全民調初選，重申對手始終是民進黨，有信心為國民黨守住新竹藍天。圖／徐欣瑩辦公室提供

新竹縣藍營縣長初選提前升溫，立委徐欣瑩與竹縣副縣長陳見賢選戰檯面化。國民黨立院黨團今在群賢樓舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏」記者會，近40名藍委一字排開聲援，立法院長韓國瑜也特別致贈花束祝福「心想事成」，展現高度支持。

除徐欣瑩在國會獲得大動作集結力挺外，黨內另一參選人陳見賢近期也積極布局地方，已獲新竹縣議長張鎮榮及多名議員、地方人士公開支持，在地方系統累積一定動能，陳見賢將於明天在竹東舉辦團結大會與誓師活動，徐欣瑩11日也將在湖口辦首場大型造勢，藍營初選呈現「中央」與「地方」各自集結的態勢。

黨團書記長羅智強致詞指出，徐欣瑩在立法院人緣佳，今天的出席規模正是黨團革命情感的展現。他強調，徐欣瑩是台灣首位衛星測量女博士，曾獲NASA全額獎學金，具備完整理工與科技背景，適合帶領高科技重鎮新竹縣前行。

羅智強也肯定徐欣瑩問政表現，除獲國會評鑑優秀立委肯定外，在還稅於民、警消公教待遇、外送員專法等民生法案上始終站在第一線。

徐欣瑩也感謝近40位立院戰友與韓國瑜院長的溫暖祝福，直言這麼多專業力量站出來，就是對謠言最有力的回應。她表示，若當選縣長，將結合國會戰力，為新竹縣爭取更多中央建設資源。

談及願景，徐欣瑩提出「接軌AI新時代」，引用黃仁勳「發展AI要問台灣」，進一步喊出「台灣的AI請看新竹」，強調將以科技專長打造新竹縣成為全球科技亮點。她也表態支持全民調初選，重申對手始終是民進黨，有信心為國民黨守住新竹藍天。

國民黨立院黨團今在群賢樓舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏」記者會，近40名藍委一字排開聲援，立法院長韓國瑜也特別致贈花束祝福「心想事成」。圖／徐欣瑩辦公室提供
國民黨立院黨團今在群賢樓舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏」記者會，近40名藍委一字排開聲援，立法院長韓國瑜也特別致贈花束祝福「心想事成」。圖／徐欣瑩辦公室提供
國民黨立院黨團今在群賢樓舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏」記者會，近40名藍委一字排開聲援，立法院長韓國瑜也特別致贈花束祝福「心想事成」。圖／徐欣瑩辦公室提供
國民黨立院黨團今在群賢樓舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏」記者會，近40名藍委一字排開聲援，立法院長韓國瑜也特別致贈花束祝福「心想事成」。圖／徐欣瑩辦公室提供
談及願景，徐欣瑩提出「接軌AI新時代」，引用黃仁勳「發展AI要問台灣」，進一步喊出「台灣的AI請看新竹」。圖／徐欣瑩辦公室提供
談及願景，徐欣瑩提出「接軌AI新時代」，引用黃仁勳「發展AI要問台灣」，進一步喊出「台灣的AI請看新竹」。圖／徐欣瑩辦公室提供

新竹 徐欣瑩 韓國瑜

延伸閱讀

影／過半藍委到場支持選竹縣長 徐欣瑩：初選全民調最公平

逾半藍委到場支持選竹縣長 徐欣瑩喊：黨內初選全民調最公平

影／韓國瑜江啟臣將到鎮瀾宮送春聯 預告影片最後2秒爆笑

柯文哲明拜會韓國瑜 傳王世堅一同參與將討論1議題

相關新聞

逾半藍委到場支持選竹縣長 徐欣瑩喊：黨內初選全民調最公平

國民黨2026年新竹縣長選舉黨內競爭激烈，國民黨立委徐欣瑩今上午在立法院開宣誓參選記者會，38名藍委到場支持，日前宣布退...

竹縣長初選升溫 韓國瑜送祝福、近40藍委集結挺徐欣瑩

新竹縣藍營縣長初選提前升溫，立委徐欣瑩與竹縣副縣長陳見賢選戰檯面化。國民黨立院黨團今在群賢樓舉行「國會挺欣瑩，新竹一定贏...

TPASS掀起宜蘭縣長之戰 吳宗憲三問林國漳：為何只幫民進黨說話

立法院至今未審今年度中央總預算，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天表示，TPASS預算無法到位，一旦斷炊，通勤族每月交通支出...

影／過半藍委到場支持選竹縣長 徐欣瑩：初選全民調最公平

國民黨2026年新竹縣長選舉黨內競爭激烈，國民黨立委徐欣瑩上午在立法院開宣誓參選記者會，多位藍委到場支持，日前宣布退出新...

地方大選升溫 他分析綠這2縣市若沒贏「賴主席恐下台、連任生變數」

2026九合一大選升溫，政治評論員黃暐瀚針對六都，提出「兩攻、兩守、兩贏」的個人觀察。他指出，若是民進黨本命區的兩都沒有...

挺盧秀燕午餐免費政策 楊瓊瓔市場拜票喊接棒：投資教育希望永在

台中市長盧秀燕今天宣布，自115學年度起，所有公立國中小營養午餐全面免費政策。爭取台中市長初選出線的國民黨立委楊瓊瓔說，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。