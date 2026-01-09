TPASS掀起宜蘭縣長之戰 吳宗憲三問林國漳：為何只幫民進黨說話

立法院至今未審今年度中央總預算，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天表示，TPASS預算無法到位，一旦斷炊，通勤族每月交通支出將大增5000元，衝擊青年與基層家庭生計；國民黨立委吳宗憲反批中央卡宜蘭128億元，林國漳為何只幫民進黨說話？中央依法幫軍人加薪，總預算就會立即處理。

林國漳今天與民進黨議會黨團總召陳文昌等人召開記者會，要求立院盡速通過預算。林國漳指出，行政院去年8月就核定「TPASS 115-118年執行計畫」，預算就卡在立法院，若縣款用完，3月底恐面臨斷炊危機，屆時通勤族每月交通支出將激增5000元，影響上萬通勤族權益，呼籲各黨派應回歸民生，盡速審議。

現場請來通勤族呂姓青年試算，他每天搭客運往返宜蘭與台北，單程155元，每月22個上班日，來回要花6820元，現行1800元月票方案若沒了，每個月要多付 5020元。

爭取國民黨內宜蘭縣長提名的立委吳宗憲今天說，解鈴還須繫鈴人，請綠營向總統兼黨主席賴清德發聲，在面臨兩岸開戰一觸即發、眼前還有飛官因演訓失事搜救中，提升軍人待遇是必須且應該要做的事，請中央政府依照國會三讀的法律來幫軍人加薪。