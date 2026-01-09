逾半藍委到場支持選竹縣長 徐欣瑩喊：黨內初選全民調最公平

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委徐欣瑩今上午在立法院開宣誓參選記者會，40名藍委到場支持。記者劉懿萱／攝影
國民黨立委徐欣瑩今上午在立法院開宣誓參選記者會，40名藍委到場支持。記者劉懿萱／攝影

國民黨2026年新竹縣長選舉黨內競爭激烈，國民黨立委徐欣瑩今上午在立法院開宣誓參選記者會，38名藍委到場支持，日前宣布退出新竹縣長初選的立委林思銘則未出席。徐欣瑩指出，國民黨主席鄭麗文曾說縣長人選3個要件，能夠勝選、落實藍白合，且選舉期間不受民進黨司法攻擊，認為黨內初選全民調將是最強、最公平的初選方式。

徐欣瑩說，今天有這麼多委員的支持是她最佳後盾，如果有這麼多人願意站出來支持她，就是粉碎這段時間地方對她所有謠言，也是最好的闢謠手段，並現場秀一段客語。她說，參選是落實國民黨主席鄭麗文的改革路線，且鄭麗文也說縣長人選有3項要件，能夠勝選、落實藍白合，且選舉期間不受民進黨司法攻擊，黨內初選全民調將是最強、最公平的初選方式，重申對手始終是民進黨，她有信心為國民黨守下新竹縣。

國民黨立院黨團書記長羅智強致詞則說，徐欣瑩除在國會問政專業，學經歷也是首屈一指，25歲就拿到NASA博士全額獎學金，更是全台灣第一位衛星測量女博士。理工背景跟專業能力，放在新竹縣科技重鎮，最合適的縣長領導人選，新竹縣需要一個真的專業、科技背景深厚的縣長來領導。

林思銘受訪則表示，兩位都是非常優秀同志，現在是黨內初選階段，是兄弟登山各自努力，最後候選人出爐一定會全力支持，但現在初選結果未定，不方便為誰站台。

國民黨立委徐欣瑩今上午在立法院開宣誓參選記者會，40名藍委到場支持。記者劉懿萱／攝影
國民黨立委徐欣瑩今上午在立法院開宣誓參選記者會，40名藍委到場支持。記者劉懿萱／攝影

國民黨 新竹 徐欣瑩

