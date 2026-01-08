挺盧秀燕午餐免費政策 楊瓊瓔市場拜票喊接棒：投資教育希望永在
台中市長盧秀燕今天宣布，自115學年度起，所有公立國中小營養午餐全面免費政策。爭取台中市長初選出線的國民黨立委楊瓊瓔說，盧秀燕能把四成預算用在教育，她跟著盧秀燕做了358天副市長，「我們同樣的理念就是投資教育，希望永遠在」；她也感謝盧秀燕為台中打下穩健基礎，並表示將「接棒前行」。
楊瓊瓔今天下午4時30分到南屯區大隆路黃昏市場掃街拜票，她沿途向攤商與民眾逐一問候寒暄，懇託大家支持她代表國民黨參選台中市長。許多攤商熱情回應，有人主動握手打氣，也有人關心交通、治安與物價等民生議題。
楊瓊瓔說，市場最能聽見基層的真實聲音，民眾關心的不外乎「日子能不能更好過」。盧秀燕上任以來，台中在治安、交通建設、社會福利、空氣品質與財政紀律等都有明顯進步，獲市民肯定。她感謝盧秀燕為台中打下穩健基礎，並表示將「接棒前行」，把多年在中央爭取預算與地方實務經驗結合起來，將「照顧弱勢、強化治安、拚經濟、顧民生」，讓台中成為更安全、宜居、有競爭力的幸福城市。
至於盧秀燕宣布台中公立國中小營養午餐全面免費政策一事，楊瓊瓔說，盧秀燕能把四成預算用在教育，投入「台中市全面汰換國中小15萬套課桌椅」、推動「給孩子一個禮堂計畫」等，她超級感動，她跟著盧秀燕做了358天副市長，「我們同樣的理念就是投資教育，希望永遠在」；今天盧秀燕宣布營養午餐全面免費政策，讓21萬名孩子受惠，盧大破大立有這樣宣布，大家應該給她按個讚。
