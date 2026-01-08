國民黨花蓮縣長人選「這2人」將全民調決定 何啟聖未列入

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉長游淑貞。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉長游淑貞。圖／吉安鄉公所提供

下屆花蓮縣長選舉，國民黨有吉安鄉長游淑貞、花蓮市前市長葉耀輝表態參選，縣黨部今邀兩人說明參選理念，接著在場委員討論後，決定以全民調方式決定人選，再建請黨中央核定；至於日前表態的何啟聖為何未列入？黨部解釋，何的黨籍與戶籍都不在花蓮，不納入討論。

國民黨花蓮縣黨部今天召開全縣委員會議，46名委員有39人出席，重點在討論縣長人選提名機制。委員會前先邀請游淑貞和葉耀輝說明參選理念與抱負，兩人細數基層經歷、施政成績，也說明未來縣政藍圖。

縣黨部表示，經過在場全體委員討論，獲得共識，將以全民調來決定提名人選，但今天會中尚未討論到全民調的日期，會盡快處理。屆時人選出爐後，再呈報給黨中央，由黨中央做成最後決定。

何啟聖是資深媒體人，也是致理科技大學行銷與流通管理系專任教授，本月5日在臉書宣布要爭取花蓮縣長黨內提名，打開花蓮被傅家壟斷的政治，還到國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室遞交參選宣言，但未納入這次民調人選。

縣黨部說明，何啟聖因為黨籍、戶籍都不在花蓮，所以未納入這次討論的名單。

縣黨部主委盧新榮表示，依據「黨員參加公職人員選舉提名辦法」，目前「黨籍、黨權、資歷」等資格符合規定且向黨部確定參選意願者，就是葉耀輝與游淑貞，因此委員會最終決議依照該條例第3條第2項與第12條規定，讓兩人參加全民調，最終目標是推出國民黨內最強人選，贏得勝選。

花蓮市前市長葉耀輝。圖／取自葉耀輝臉書
花蓮市前市長葉耀輝。圖／取自葉耀輝臉書
致理科技大學專任教授何啟聖日前宣布要爭取國民黨內花蓮縣長提名，但黨部指戶籍、黨籍不在花蓮，未納入全民調。圖／本報資料照
致理科技大學專任教授何啟聖日前宣布要爭取國民黨內花蓮縣長提名，但黨部指戶籍、黨籍不在花蓮，未納入全民調。圖／本報資料照

全民調 花蓮 國民黨

