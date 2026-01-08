國民黨花蓮縣長人選「這2人」將全民調決定 何啟聖未列入

下屆花蓮縣長選舉，國民黨有吉安鄉長游淑貞、花蓮市前市長葉耀輝表態參選，縣黨部今邀兩人說明參選理念，接著在場委員討論後，決定以全民調方式決定人選，再建請黨中央核定；至於日前表態的何啟聖為何未列入？黨部解釋，何的黨籍與戶籍都不在花蓮，不納入討論。

國民黨花蓮縣黨部今天召開全縣委員會議，46名委員有39人出席，重點在討論縣長人選提名機制。委員會前先邀請游淑貞和葉耀輝說明參選理念與抱負，兩人細數基層經歷、施政成績，也說明未來縣政藍圖。

縣黨部表示，經過在場全體委員討論，獲得共識，將以全民調來決定提名人選，但今天會中尚未討論到全民調的日期，會盡快處理。屆時人選出爐後，再呈報給黨中央，由黨中央做成最後決定。

何啟聖是資深媒體人，也是致理科技大學行銷與流通管理系專任教授，本月5日在臉書宣布要爭取花蓮縣長黨內提名，打開花蓮被傅家壟斷的政治，還到國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室遞交參選宣言，但未納入這次民調人選。

縣黨部說明，何啟聖因為黨籍、戶籍都不在花蓮，所以未納入這次討論的名單。