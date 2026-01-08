新北三腳督民調跟李四川平手？ 蘇巧慧：做一對一選戰準備

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋江寧黃昏市場掃街。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋江寧黃昏市場掃街。記者葉德正／攝影

媒體人分析民調指出，若民眾黨主席黃國昌不參選新北市長的話，台北市副市長李四川會領先蘇巧慧10個百分點，黃國昌若參戰，李四川跟蘇巧慧五五波。蘇巧慧今天到板橋江寧黃昏市場掃街受訪表示，一直以來都是做好一對一選戰準備，會照著自己的步驟不斷地前進。

蘇巧慧說，她最感謝身邊的新北市議員們，新北隊非常、非常地團結，我們在每一個地區都拿出最好的服務、最熱忱的態度、最好的政見與政策，民進黨的新北隊會證明我們是最值得人們信賴的團隊。

蘇巧慧今天到板橋掃街，他指出，新年前會一直在新北市各區、各個市場跟大家一起拜年，也送給大家最好的除舊佈新的小物菜瓜布，希望大家用最好的心情、最好的精神迎接新年。

蘇巧慧說，非常感謝每次去掃市場的時候，所有新北市議員團隊們、最強新北隊大家一起站出來，代表我們非常的團結，也非常的跟在地所有的民眾站在一起。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋江寧黃昏市場掃街。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到板橋江寧黃昏市場掃街。記者葉德正／攝影

