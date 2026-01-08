新北三腳督民調跟李四川平手？ 蘇巧慧：做一對一選戰準備
媒體人分析民調指出，若民眾黨主席黃國昌不參選新北市長的話，台北市副市長李四川會領先蘇巧慧10個百分點，黃國昌若參戰，李四川跟蘇巧慧五五波。蘇巧慧今天到板橋江寧黃昏市場掃街受訪表示，一直以來都是做好一對一選戰準備，會照著自己的步驟不斷地前進。
蘇巧慧說，她最感謝身邊的新北市議員們，新北隊非常、非常地團結，我們在每一個地區都拿出最好的服務、最熱忱的態度、最好的政見與政策，民進黨的新北隊會證明我們是最值得人們信賴的團隊。
蘇巧慧今天到板橋掃街，他指出，新年前會一直在新北市各區、各個市場跟大家一起拜年，也送給大家最好的除舊佈新的小物菜瓜布，希望大家用最好的心情、最好的精神迎接新年。
蘇巧慧說，非常感謝每次去掃市場的時候，所有新北市議員團隊們、最強新北隊大家一起站出來，代表我們非常的團結，也非常的跟在地所有的民眾站在一起。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言