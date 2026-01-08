2026屏東縣長選戰五五波 學者指出勝負關鍵在此

國境之南的屏東，不僅擁有熱情的陽光和美麗的沙灘，2026年的縣長選戰也將掀起一場「熱帶風暴」！這場「美麗與哀愁」的選戰，民進黨籍縣長周春米面臨國民黨蘇清泉的強勢挑戰。「五五波」對決，學者指出勝負有三大關鍵。

文化大學新聞系教授莊伯仲在主持的《看人間》節目指出，屏東雖擁有墾丁、海生館等豐富的觀光資源，是台灣的度假天堂，展現美麗的一面。然而，也有深層哀愁：每年人口負成長六千人、出生率低於死亡率的「生不如死」現象，以及產業結構單一等問題，都讓屏東的發展面臨嚴峻考驗，未來的縣長不僅要會拚觀光，更要能解決這些深層的社會經濟問題。

縣長周春米是法官、律師出身，形象專業，第一任還算政通人和，面臨三重挑戰：

國民黨籍的蘇清泉，醫師出身，上次選舉僅以2.5%的微小差距飲恨，展現了驚人的追趕氣勢。這次捲土重來，被視為藍營翻轉屏東的希望。在藍白合的期待下，選情備受看好。

節目主持人台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚也指出，假民調與公安事件會影響這次選情。

首先是假民調陰影：上次選舉多家民調一路低估蘇清泉，甚至有民調說他支持度不到三成，周春米則是超過七成；選前只有少數民調說勝負接近，結果票開出來只差2.5%。這次假民調是否又影響選情，有待觀察。

其次是公安事件衝擊：明揚大火與安泰醫院大火兩起重大公安事件，考驗縣府的危機處理能力，也可能激發選民對公共安全的重視，進而影響最終的投票意向。然而，蘇清泉也並非沒有隱憂。由於安泰醫院為蘇清泉所創辦，這起公安事件為他的選情增添不確定性。

