國民黨中央1月16日協調宜蘭縣長人選 鄭麗文親曝勝選3條件

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨宜蘭縣長參選人未定，目前有議長張勝德與立委吳宗憲爭提名，黨中央預計1月16日下午進行協調。黨主席鄭麗文認為宜蘭提名的人選，必須要能勝選、要能夠藍白合、要能在選戰中抵擋得住民進黨司法攻擊的人。本報資料照
國民黨宜蘭縣長參選人未定，目前有議長張勝德與立委吳宗憲爭提名，黨中央預計1月16日下午進行協調；至於台中市「姐弟之爭」的立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣也將在當天協調，若協調不成再研議如何進入民調決勝負。

據了解，鄭麗文主席對於宜蘭縣長提名的人選提出3條件，第一要能勝選、第二要能夠藍白合的人、第三要能夠在選戰中抵擋得住民進黨司法攻擊的人選。不過，縣黨部也會表達地方人士的看法及民意提供參考，後續若協調不成，張勝德與吳宗憲雙方都同意進入民調。

藍營宜蘭縣兩位參選人曾在12月27日縣黨部舉辦的地方提名小組協調中，雙方都表達強烈參選意願，因當天協調不成，交由黨中央再協調；黨主席鄭麗文的態度是協調、協調再協調，若協調不成，再考慮進行民調。

16日當天除了張勝德與吳宗憲的協調，還有台中市立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣的協調，預計由副主席李乾龍邀請中央協調小組成員到場，宜蘭縣黨部主委林明昌也會一併出席。

