陳亭妃鐵馬行巧遇陳水扁 扁力挺「台南400年首位女市長」

聯合報／ 記者萬于甄謝進盛／台南即時報導
立委陳亭妃（前排中）今早持續鐵馬行動衝刺黨內初選最後階段，一早從龍崎出發前往到關廟山西宮時，「巧遇」前總統陳水扁來參拜，陳水扁也給予支持，並喊話「陳亭妃絕對能做台南400年來第一位女市長」。圖／陳亭妃服務處提供
民進黨台南市長黨內初選邁入衝刺階段，立委陳亭妃今早持續鐵行動，一早從龍崎出發前往關廟山西宮，陳亭妃無懼對手立委林俊憲頻邀大咖站台，今在關廟山西宮更「巧遇」前總統陳水扁來參拜，陳水扁也給予支持，並喊話「陳亭妃絕對能做台南400年來第一位女市長」。

陳亭妃表示，這幾天最大感受就是人民的力量，在鐵馬騎行的過程中，無論是市區、海線、山區或農村，每一個加油聲、每一次揮手支持，都是支撐她繼續向前的動力；11日下午會回到台南市政府永華市政中心，屆時立委王世堅也會陪同出席，一起堅定向前。

陳水扁則說，自己不僅支持陳亭妃當台南第一位女市長，往年更支持蔡英文成為台灣第一位女總統，今天與友人外出走走散心，前往關廟山西宮參拜，「碰巧」遇上陳亭妃的鐵馬車隊，因此也特地向她表達關心與鼓勵，給予最堅定地支持，希望未來能迎接台南400年來第一位台南女市長，完成台南民主最後一塊版圖，更為台南寫下歷史新頁。

立委陳亭妃（前排中）今早持續鐵馬行動衝刺黨內初選最後階段，一早從龍崎出發前往到關廟山西宮時，「巧遇」前總統陳水扁來參拜，陳水扁也給予支持，並喊話「陳亭妃絕對能做台南400年來第一位女市長」。圖／陳亭妃服務處提供
