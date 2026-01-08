快訊

影／童子瑋批執政市政倒退3年 謝國樑回應：選舉不會誇獎對方很正常

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑說，選舉彼此不會誇獎對方，有一些針砭的事是很正常，一直以來他們都有長遠的規畫。記者游明煌／攝影
民進黨基隆市長提名人議長童子瑋今天上寶島聯播網「新聞放鞭炮」，接受周玉蔻主持人專訪時指出，國民黨長期執政沒有進步，現在又回到以前，批市長謝國樑執政倒退3年。謝國樑回應，選舉彼此不會誇獎對方，有一些針砭的事是很正常，一直以來他們都有長遠的規畫。

童子瑋在節專訪時指出，國民黨長期執政沒有進步，現在又回到以前，批市長謝國樑執政倒退3年，謝國樑有家族二信的奧援，他有「市民的二信」，就是信心跟信任感。他質疑謝市長沒有遠見的規畫，為長者、通勤族做了什麼事？短、中、長期的方案都看不到。

謝國樑今天出席光隆家商長照中心啟用典禮時，被問到童批評執政沒有長遠規畫、倒退3年的說法，謝回應表示，選舉過程彼此不會誇獎對方，有一些針砭的事是很正常的，他舉例，他一直在推產業和就業，以基隆捷運五堵站為例，光一個地點就可以增加幾萬個就業機會，有這樣長期的規畫，五堵站不見得要等捷運開始通車，就可以先成為未來就業的重鎮，敬請大家期待。

同場出席童子瑋則再說明，他是根據客觀的數據來呈現，希望未來有進步的空間，當初前市長林右昌執政時在各個指標都有長足的進步，這是他的初衷，他不願意去批評，要打一個正向陽光的選戰。

謝國樑 基隆捷運 童子瑋

