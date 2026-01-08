批謝國樑執政市政倒退3年 童子瑋：我最有能力整合中央和地方

民進黨基隆市長提名人議長童子瑋今天在上寶島聯播網「新聞放鞭炮」，接受周玉蔻主持人專訪時指出，國民黨長期執政沒有進步，現在又回到以前，批市長謝國樑執政倒退3年，謝國樑有家族二信的奧援，他有「市民的二信」，就是信心跟信任感；童也提及他和賴總統本來就是親戚，這一點是事實，但他參選是超越黨派。

童子瑋首先說，送耶誕繪本被市府拒絕反而民眾索取更多，真的是意外收獲。國民黨批評他的提名是派系和血緣不是事實，他在民進黨內根本沒有什麼派系，首次參選市議員是無黨籍，一開始阿公童永反對他參選，阿公是地方上的「公道伯」，家裡也不支持，沒有錢，賣了房子，全靠自己努力才選上，還被家裡趕出去，他的從政之路超越黨派選議員，如今也是。

童子瑋提及阿公是賴總統的舅舅，這一點是事實，但和提名並沒有關係，他從小一路走來靠的是好人緣、誠懇待人。

童說，國民黨會罵他罵到底，他和賴總統本來就是親戚，他謝謝總統，也尊重總統，但地方的選舉要講政策、未來願景，為何市政會倒退三年？城市世代交替是要進步的，但國民黨又掉入舊思維。他要選市長就是要選一個生活的市長，他很有信心。

童子瑋並說，很多人認為這是一場艱困選戰，也是一場世家之間的對決，但他認為，他雖然沒有家族二信的奧援，但心中最大的靠山，就是「市民的二信」，因為長期的互動，選民對他有信心，也有信任感，這是謝國樑所沒有的人格條件。

童子瑋也提到他最關注的市政議題，第一項政見會是交通政見，首重往返台北基隆的通勤族，「我們從小在這邊長大，下雨淋雨等車、上不了車、回不了家，共同的痛苦都在這裡。」

此外，第二項政見就是社會福利，要因應超高齡社會的長輩族群，以及出生率最低的問題。童子瑋說，「從長照到醫療，要進行整理，然後很多人認為小孩在這出生沒有未來，對基隆這個城市的發展沒有信心。」

童子瑋表示，他如果當市長，最重要是人和，人和就不會發生東岸商場NET事件。為何會搞到被發動罷免，是謝的個性使然。不管對手是不是藍白合，要讓基隆感受到進步。現在基隆人跌破36萬人口，他質疑謝市長沒有遠見，為長者、通勤族做了什麼事？短、中、長期的方案都看不到。