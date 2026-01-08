民進黨嘉縣長初選民調倒數 黃榮利與藍營鄉長同台掀聯想

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨嘉縣長黨內初選進入民調倒數關鍵，爭取提名的立委蔡易餘（右）與縣議員黃榮利（左），日前同台舉行電視政見發表會。圖／民進黨提供
民進黨嘉縣長黨內初選進入民調倒數關鍵，爭取提名的立委蔡易餘與縣議員黃榮利，日前同台舉行電視政見發表會，原本被視為一場路線與治理藍圖正面對決，卻在雙方論述中掀起政治話題。藍營鄉長與黃榮利同台，議員表態，隱然形成跨陣營合縱連橫氛圍，讓人聯想是否重現本屆地方三合一選舉，在野「反明文規定聯盟」對戰在朝綠營「國嘉隊」選舉模式。

政見會中，蔡易餘與黃榮利除各自闡述政見，也針對黨內紀律互有攻防。蔡易餘點出，黃榮利支持者曾因違紀參選遭民進黨開除黨籍，卻仍持續投入年底選舉，質疑黃榮利是否適合擔任民進黨領頭羊。對此，黃榮利回應強調對賴清德總統與民進黨支持立場未動搖，呼籲對手不必質疑其忠誠，主張廣納各界人才，讓更多人參與民進黨壯大。

雙方論述暗指對方年齡、體重與黨內忠誠，讓辯論氣氛偏離公共政策。電視播出後地方引發討論，隨著選戰升溫，空戰、陸戰開打。黃榮利臉書貼出與國民黨民雄鄉長林于玲同框、出席元旦升旗典禮照片，引發外界關注。國民黨議員詹琬蓁也在臉書認同黃榮利政見會質疑水上鐵路高架化淪為「空頭支票」說法。

黃榮利批評縣長翁章梁與立委蔡易餘任內項縣政問題，包括朴子、東石淹水，水上鐵路高架化及朴子現代化肉品市場還未實現，端出「顧老、顧小、顧家庭」福利政見，比照嘉市發現金。蔡易餘主打延續翁章梁路線，接棒帶領嘉義縣邁向下一個10年「黃金時代」。

有政治評論員分析，這原本是「財政紀律與地方派系升級」對上「產業轉型與政策延續」路線之爭，政見會卻「走鐘」，年齡、體重與黨內忠誠攻防，反而比政策藍圖更受矚目。隨著政見會落幕，話題熱度未減，黨內民調進入最後倒數，預料雙方陣營接下來陸戰空戰，勢必更加激烈。

黃榮利臉書貼出與國民黨民雄鄉長林于玲（右）同框、出席元旦升旗典禮照片，引發外界關注。記者魯永明／翻攝
黃榮利 政見發表會 蔡易餘

