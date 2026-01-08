中央總預算卡關柯文哲來嘉輔選 引爆綠白議員參選人交鋒

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
張啓楷服務處副主任林昱孜（右）臉書發文反擊，質疑綠營將嘉義建設、婚育與通勤政策受阻責任，歸咎在野監督，刻意操作為市長選舉議題。記者魯永明／攝影
張啓楷服務處副主任林昱孜（右）臉書發文反擊，質疑綠營將嘉義建設、婚育與通勤政策受阻責任，歸咎在野監督，刻意操作為市長選舉議題。記者魯永明／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲擔任提名嘉市長參選人張啓楷競選總幹事，展開Long Stay輔選行程。隨著中央總預算爭議持續升溫，柯文哲持續在嘉義市停留，綠營與民眾黨之間的對立恐難避免，警方也已提高戒備，防範後續行程再度爆發衝突。

日前柯文哲與立委張啓楷前往城隍廟參拜，曾參選市議員的台灣基進黨嘉義黨部主委翁煥瑤，以及民進黨員、同樣有意投入議員選舉的曾奕豪到場抗議，指藍白立委杯葛總預算，高喊「預算不到位、市長你不配」口號，與民眾黨支持者肢體推擠，場面緊張。

翁煥瑤與曾奕豪呼籲盡速完成年度總預算審議，讓地方建設、青年婚育與民生政策順利推進。2人攜手抗議，引發民眾黨反彈。議員參選人、張啓楷服務處副主任林昱孜臉書發文反擊，質疑綠營將嘉義建設、婚育與通勤政策受阻責任，歸咎在野監督，刻意操作為市長選舉議題。

林昱孜指出，嘉市今年度中央對地方補助款遭大幅刪減69億元，張啓楷為嘉市爭取66億元，仍難補缺口，反問民進黨是否真正替嘉義著想。她強調，預算審議依法有其程序，行政部門應提出「可審可議」的版本，該重編、該追加就應負起責任，而非將壓力全數推給立法院。對於抗議行動，張啟楷表示，總預算問題「解鈴還須繫鈴人」，呼籲中央先將被刪減的69億元補回，並把軍人加薪、警消退休金等必要經費編足，預算自然能順利審查。

嘉義 總預算 民眾黨

