中央總預算卡關柯文哲來嘉輔選 引爆綠白議員參選人交鋒

民眾黨創黨主席柯文哲擔任提名嘉市長參選人張啓楷競選總幹事，展開Long Stay輔選行程。隨著中央總預算爭議持續升溫，柯文哲持續在嘉義市停留，綠營與民眾黨之間的對立恐難避免，警方也已提高戒備，防範後續行程再度爆發衝突。

日前柯文哲與立委張啓楷前往城隍廟參拜，曾參選市議員的台灣基進黨嘉義黨部主委翁煥瑤，以及民進黨員、同樣有意投入議員選舉的曾奕豪到場抗議，指藍白立委杯葛總預算，高喊「預算不到位、市長你不配」口號，與民眾黨支持者肢體推擠，場面緊張。

翁煥瑤與曾奕豪呼籲盡速完成年度總預算審議，讓地方建設、青年婚育與民生政策順利推進。2人攜手抗議，引發民眾黨反彈。議員參選人、張啓楷服務處副主任林昱孜臉書發文反擊，質疑綠營將嘉義建設、婚育與通勤政策受阻責任，歸咎在野監督，刻意操作為市長選舉議題。