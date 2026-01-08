2026台南市長「憲妃」內鬥 侯漢廷：被遺忘的台南災民

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨台南市長初選，上演林俊憲(左)和陳亭妃(右)的「憲妃之爭」。圖／聯合報系資料照片
民進黨台南市長初選，上演林俊憲(左)和陳亭妃(右)的「憲妃之爭」。圖／聯合報系資料照片

民進黨台南市長初選民調將登場，台北市議員侯漢廷表示，這場被戲稱為「憲妃之亂」的黨內互打，非但沒有隨著政見發表會上的「團結」口號而收斂，反而在最後關頭演變成一場近乎瘋狂的「焦土戰爭」。

侯漢廷指出，就在剛過去的這個黃金周日（1月4日），國人看見了極其荒謬的對比：一邊是林俊憲找來行政院前院長蘇貞昌站台，展現龐大的派系肌肉與「賴皇」意志的延伸；另一邊是陳亭妃找來「扶龍王」王世堅高歌改編版的「沒出息」，嘲諷黨內打壓；然而，在這兩邊震耳欲聾的凍蒜聲中，台南市民真正聽到的，卻是後壁垃圾山大火悶燒13天的無聲哀鳴，以及光電板下土地哭泣的聲音。

侯漢廷說，林俊憲在安南區的造勢大會，請來了蘇貞昌助講，蘇手拿招牌撞球桿細數政績，意圖用中央的資源為林俊憲背書，這畫面傳遞的訊息再清楚不過，林俊憲就是朝廷欽點的儲君，選他，才有糖吃。

侯漢廷表示，然而大軍壓境的陣仗，恰恰暴露了新潮流系的焦慮與霸道，當黨機器成為派系私器，當初選變成「我要你死」的殊死戰，民進黨掛在嘴邊的「民主」，早已成了最大的笑話。

侯漢廷指出，面對新潮流的鐵桶圍剿，陳亭妃只能找來王世堅這種黨內烏鴉取暖，王世堅在台上唱著「沒出息」，雖是自嘲，卻更像是對民進黨現狀的沉痛控訴，當一個黨只剩下阿諛奉承之徒能位居高位，敢說真話的人卻被打成異類，這個黨的靈魂已經死亡。陳亭妃騎著鐵馬穿梭在六甲、下營的巷弄間，試圖用苦行僧形象喚起同情，但外界不禁要問：身為執政黨的立委，為何在台南深耕數十年，最後卻得演得像個受盡委屈的小媳婦？這不僅是她個人的悲哀，更是台南政治生態徹底敗壞的證明，在這個城市，不拜碼頭、不進派系，即便你民調再高，也隨時可能被「做掉」。

侯漢廷表示，最諷刺的是，當「憲妃」兩人在台上搶奪麥克風時，台南後壁區的廢棄物暫置場，才剛經歷了一場長達13天的惡火。那場發生在去年11月底、延燒至12月初的大火，燒出了台南光鮮亮麗外表下的爛瘡。數十萬噸的廢棄物堆積如山，無人聞問，直到一把火燒得滿天戴奧辛，市民被迫緊閉門窗、在毒氣中求生。在那13天裡，林俊憲、陳亭妃似乎都未回答，若他擔任市長，該如何預防與解決。

侯漢廷指出，林俊憲、陳亭妃在忙什麼？忙著爭論誰才是賴清德的最愛，忙著把對方抹成中共同路人。在他們眼中，派系的輸贏，遠比市民的肺葉重要；賴總統的關愛眼神，遠比災民的求助眼神珍貴。這場大火，燒毀的不只是垃圾，更燒毀了民進黨在台南「綠色執政，品質保證」的金字招牌。

侯漢廷說，這場憲妃之戰，讓大家看清了三件事： 第一，民進黨的內鬥已無底線：連一張照片都能搞文字獄，未來還有什麼髒水潑不出來？第二，派系的利益高於民意。第三，民生的痛苦無人聞問：從光電黑金到垃圾山大火，台南正在腐爛，政客只在乎誰能分到最大的那塊肉。

侯漢廷表示，距離民調只剩最後一哩路，林俊憲喊出「準備好了」，陳亭妃喊出「妃常信賴」，但聽在台南人耳裡，這兩句話格外刺耳。林俊憲準備好的，是派系分贓的餐桌；陳亭妃信賴的，是那套早已過時的悲情劇本。「爾俸爾祿，民脂民膏；下民易虐，上天難欺。」呼籲台南市民，在這場烏煙瘴氣的初選中，睜大眼睛。如果大家厭倦了被當作投票部隊，厭倦了吸食毒氣與爐渣，厭倦了看見政客為了爭寵而把城市當作競技場，那麼，請用聲音告訴民進黨：台南不是賴清德的本命區，也不是新潮流的殖民地，台南，是台南人的台南。

