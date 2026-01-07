【重磅快評】國民黨彰化姊弟競合 能破「8年魔咒」？

繼國民黨立委楊瓊瓔和江啟臣爭取台中市長之後，國民黨彰化縣立委謝衣鳯和議長謝典霖親姊弟的「手足之爭」也浮上檯面，為選情埋變數。台中、彰化是傳統搖擺州，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美年底任期屆滿，今年是充滿考驗的交棒年，藍營彰化縣更面臨「8年魔咒」，相較於民進黨參選人提早就位，國民黨家務事卻多次鬧上媒體版面。

彰化縣長期存在「藍2綠1」輪替慣例，國民黨籍縣長2任屆滿通常會掉棒，就會改朝換代變民進黨執政，但藍營2任無法交棒、綠營1任也無法連任。1989年民進黨籍縣長周清玉當選，但連任失利，1993年政權轉移，並由國民黨籍縣長阮剛猛完成連任；2001年換成民進黨籍縣長翁金珠，4年後再度變國民黨籍縣長卓伯源主政。2014年民進黨籍縣長魏明谷異軍突起，連任敗給現任縣長王惠美。不論藍綠，至今都沒人打破「彰化縣長魔咒」。

2屆任期屆滿就掉棒，形成國民黨的「8年魔咒」，若從1981年首位無黨籍彰化縣長黃石城算起，這個全台罕見的政黨輪替現象已存在將近半世紀。王惠美年底連任屆滿，歷史宿命對綠營有利，即使黨內競爭者眾多，但民進黨早早就提名立委陳素月參選，就是希望搶占優勢戰略地位，領先對手一大步。

彰化縣超過120萬人，是隱形的「第七都」，不論地緣政治或選票考量，都是兵家必爭之地，彰化縣基本盤雖然對藍營有利，但國民黨今年挑戰特別大。地方評估，彰化謝家基層實力雄厚，但謝衣鳯表態參選後，其弟謝典霖也傳出有意參選，「姊弟之爭」成各界焦點；藍營的彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋也有意爭取。

謝典霖昨天受訪時坦言，他不選縣長，將參選縣議員，並爭取議長連任；對於姊弟不合傳聞，謝衣鳯昨尷尬表示，「我其實都沒有遇到他」，都是透過媒體先進們的協助，才對彼此的想法有了解。

謝家姊弟競合已是公開事實，問題是，姊姊選縣長、弟弟拚議長，如果兩人都當選恐創憲政史上首例，姊弟治一縣，縣長和議長都是一家人，難道不怕被質疑，彰化是「家天下」或彰化是謝家天下？國民黨中央要顧全社會觀感，還是尊重地方自治？

從歷史來看，彰化縣的搖擺性格不輸台中市，中台灣選情特別容易受到變數干擾，在「北藍南綠」的基本盤勢，2026牽動2028，「決戰中台灣」有決定性影響，正所謂「得台中、得天下」，台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文不可能置身事外。民進黨速速就戰鬥位子，藍營在台中、彰化若仍糾葛姐弟情結，原本可操之在我的中台灣戰局，會不會從游刃有餘變成連滾帶爬？