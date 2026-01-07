接掌台肥老總引話題 陳右欣擬選立委…親口回應「暫無規畫」

台南柳營農會前總幹事陳右欣，本月1日由農業部專門委員接任台肥公司總經理引發話題。據知，陳右欣原有意投入下屆立委選舉，今天已親口回應目前無規畫。

1987年次的陳右欣是國立中正大學政治學研究所碩士，她是柳營農會前總幹事陳宇翅的女兒、台南市前議員陳進雄的媳婦，曾在台南市農業局農會輔導科任職2年，2015年投入柳營農會總幹事選舉，獲理事會9票全數通過聘任，還是全台最年輕的農會總幹事。

身材纖細、高顏值的陳右欣口條好；任內把握行銷機會，為農會包子饅頭、月光米、旭日橙行銷找出路，改建農會辦公大樓、經營超商，多角化農會經營，也積極向外和全台各農漁會團體合作，外界也看到農會蛻變，因經常成為媒體採訪對象，人氣也持續翻漲。

陳右欣本屆名列民進黨不分區立委名單第29名，雖不在安全名次內，但在全國農會團體、畜牧、漁業團體等挺賴後援會上，一手催生出全台7成農會巨頭齊聚挺賴，展現她基層人脈實力。

其實，陳右欣雖不分區立委未當選，但其實一步一腳印耕耘基層；地方傳聞陳右欣擬投入下屆台南市立委選舉；這次出掌台肥總經理，有人視為是賴總統「拆彈」，化解黨內屆時可能初選衍生「互打」不利團結。不過陳今晚已對記者表示「目前無規畫」。

「算是朝中有人吧。」不願曝光的地方綠營人士私下說，陳右欣與賴清德總統結緣相當早，在賴清德當台南市長時安排至農業局歷練，約4年前又在賴推薦加入民進黨；陳在農業界逾10年，總統大選期間跟著競選團隊賣力輔選，陳右欣接掌台肥看似突兀，但深入分析並不意外。

該名人士說「跟對人，很重要。」只能說，年輕是陳右欣的優勢，但外界自然也會質疑是否有能力掌舵資產逾百億的台肥公司；尤其年薪破500萬元，外界當然會拿起放大鏡檢驗，未來身處險惡政壇及藍綠惡鬥的現實，恐怕也是隱憂。

熟稔地方政壇更迭的國民黨籍台南市議員蔡育輝則說，陳右欣會接任台肥總經理，當然是賴清德的關係。

他指出，賴清德甫上任台南市長時，陳右欣的公公陳進雄從中幫了不少忙，加上陳右欣任總幹事時表現佳，這次應該是「還人情」。