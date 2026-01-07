快訊

南投縣長選舉民進黨徵召溫世政？ 藍營批空降不尊重在地

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
新北市牙醫師公會理事長溫世政傳將代表民進黨參選南投縣長。圖／翻攝新北市牙醫師公會網站
南投縣長選戰升溫，針對民進黨傳出將徵召新北市牙醫公會理事長溫世政參選，國民黨南投縣黨部主委游顥今天批評民進黨空降提名，強調縣長許淑華施政成績與民意基礎，是競選連任最大優勢。

南投縣長選舉布局逐漸明朗，外傳民進黨將徵召出身草屯鎮、現任新北市牙醫師公會理事長溫世政參選。游顥今天表示，南投縣長許淑華上任以來施政穩健，縣政表現獲得多數縣民肯定，施政滿意度高，政績與南投主流民意將是她競選連任的最大利器。

游顥指出，南投縣民風純樸，向來重視在地連結與長期耕耘，民進黨此次推出的參選人，地方辨識度低，連黨內在地人士都不熟悉，更缺乏地方服務與經驗，質疑其競選正當性。

游顥並批評民進黨由黨主席賴清德主導提名，形同將南投選戰操作為中央政治延伸，試圖以「票投溫世政等同票投賴清德」方式動員選票，未能尊重南投在地民意，強勢空降提名不僅難以獲得南投鄉親認同，也可能成為民進黨在2026縣市長提名策略上的重大錯誤。

民進黨

