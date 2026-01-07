3縣市長初選下周決戰 綠：9日起禁廣告宣傳與民調
民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名將於12日至17日辦理黨內初選民調。民進黨秘書長徐國勇今天提醒參選人，9日零時起不得買廣告或置入性新聞，也不得自行發布民調或委託執行民調。
民進黨參選嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；高雄市長初選者，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。
民進黨今天下午召開中執會，與會人士轉述，徐國勇黨務報告時提醒，台南市、高雄市和嘉義縣這3個舉辦初選的縣市，參選人自1月9日凌晨零時零分起，就不得參加電視、電台、平面、網路媒體等露出，不可以在第四台或地方有線台買蓋台廣告，不可以在新聞台購買置入性新聞。
徐國勇說，不可以自行發布民調，也不可以在預定執行民調期間，自行委託其他機構進行民調。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言