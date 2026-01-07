3縣市長初選下周決戰 綠：9日起禁廣告宣傳與民調

快訊

中央社／ 台北7日電
民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名將於12日至17日辦理黨內初選民調。圖／聯合報系資料照片

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名將於12日至17日辦理黨內初選民調。民進黨秘書長徐國勇今天提醒參選人，9日零時起不得買廣告或置入性新聞，也不得自行發布民調或委託執行民調。

民進黨參選嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；高雄市長初選者，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。

民進黨今天下午召開中執會，與會人士轉述，徐國勇黨務報告時提醒，台南市、高雄市和嘉義縣這3個舉辦初選的縣市，參選人自1月9日凌晨零時零分起，就不得參加電視、電台、平面、網路媒體等露出，不可以在第四台或地方有線台買蓋台廣告，不可以在新聞台購買置入性新聞。

徐國勇說，不可以自行發布民調，也不可以在預定執行民調期間，自行委託其他機構進行民調。

