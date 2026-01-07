影／民進黨高雄市長初選倒數 許智傑：我爭議最小

民進黨高雄市長初選倒數，立委許智傑今天舉辦媒體茶敘，強調自己是4位參選人中「爭議最小的」，讓國民黨對手柯志恩挑不出缺點攻擊，大選選情進入緊繃時刻，他將是最能承受攻防、最有能力勝選的人選。

許智傑指出，從民調與整體政治氛圍來看，民進黨仍占有優勢，「現在的黃金交叉，每一位人選都贏柯志恩」，但他提醒，初選不能只看當下，而是要設想大選趨於緊繃關鍵時刻。

許智傑分析，若藍綠勢均力敵選情進入拉鋸，對手集中火力檢視候選人過往爭議與弱點，挑缺點追打，那時候比的不是聲量，而是誰最不容易被擊破。

許智傑說，以目前黨內初選現況屬於「兄弟姊妹爬山、各自努力」，彼此不互相攻擊，一旦進入大選，攻防強度勢必不同，「每個人都有小缺點很正常，重點是誰的爭議最小」綜合評估之下，他基層經營扎實，爭議最小，面對對手攻擊，會是最穩的人選。

近期立委賴瑞隆獲新潮流多名議員力挺，掛上合照看板，同屬新系的許智傑回應，這反而更凸顯他能跳脫派系，自己之所以被視為「最大公約數」，關鍵在於長期累積的人際關係，20多年來，他持續在地方跑行程，與不同黨派、不同層級的民意代表多有互動，這是人跟人之間的情感與交情，強調4位參選人中，他朋友最多，有助於在關鍵時刻整合力量。

他表示，若初選通過，將主動拜會其他3位參選人，把對方政見中具體可行的內容，納入未來市政的重要參考，展現團結，他也說到過往高雄市長選舉經驗，選前、選後穩定性的重要，呼籲市民選一位「穩定、能勝選」的候選人，才能在激烈對決中守住高雄。