看好台東慢經濟 民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠拜會饒慶鈴取經
台東跨年晚會成功吸引國際目光，被視為城市行銷的亮眼案例。台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今專程前往台東縣政府拜會縣長饒慶鈴，就台東如何長期經營城市品牌、結合在地文化與大型活動，打造具國際吸引力的友善城市與「慢經濟」形象進行交流，也藉此思考宜蘭未來的城市定位與治理方向。
陳琬惠此行由民眾黨中央與地方幹部陪同，台東縣副縣長王志輝亦出席會談。雙方針對台東近年推動的國際友善城市政策、數位遊牧發展，以及如何讓世界看見台東的自然景觀與文化特色等議題深入交換意見，氣氛熱絡。
會中也談及台東縣府近年在地方活動經營上的策略與成果，其中，今年跨年晚會因結合在地元素並跳脫傳統操作模式，引起海外關注，被視為城市行銷的成功示範。雙方就活動行銷手法、品牌塑造及城市形象的長期經營方向進行討論，並分享各自的觀察與經驗。
針對外界關心藍白陣營在宜蘭是否已有整合共識，陳琬惠回應，目前相關規畫仍由民眾黨中央統一處理，整體方向明確，她將依照黨中央的規畫持續推進；至於國民黨方面，宜蘭地方仍在進行內部協調，後續將推派人選投入選戰。
陳琬惠也指出，台東跨年活動的成功，並非單一活動的短期操作，而是多年累積城市形象的成果。她認為，宜蘭與台東同屬東部縣市，在資源有限與能見度不足的條件下，有相似的發展挑戰，即便宜蘭鄰近雙北，也不能只依賴區位優勢，更需發展屬於自己的特色。如何建立清楚且具辨識度的城市定位，將是宜蘭未來施政與治理的重要課題。
