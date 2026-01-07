藍白合提名被批速度慢 李哲華：跟周榆修保持密切溝通

今年為地方大選，國民黨、民眾黨就藍白合提名部分持續磋商中。但有支持者認為速度太慢。國民黨組發會主委李哲華今日表示，平常他跟民眾黨秘書長周榆修保持密切聯繫，從有關未來縣市共同政見願景的部分先著墨，有關選務提出人選的部分則是第二階段。

外界關注國民黨、民眾黨於今年地方大選的提名節奏，但對比民進黨參選縣市首長人選接連出爐，藍白似乎還在整合階段。對此，李哲華表示，國民黨、民眾黨有各自的提名節奏，在一些預計藍白合提名的縣市，新竹市有共識禮讓現任市長高虹安；在宜蘭縣、嘉義市，民眾黨已完成徵召，這部分國民黨內部仍在溝通協調中，事實上雙方都有默契。

李哲華說，會有支持者較焦慮，認為速度太慢，平時他跟周榆修保持密切聯繫，目前兩黨有默契跟共識，希望合作的部分，從有關未來縣市共同政見願景的部分先著墨，有關選務提出人選的部分則是第二階段，國民黨跟民眾黨有此共識。

關於國民黨主席鄭麗文接受廣播節目訪問時，稱要徵召台北市副市長李四川參選新北市長，此事是否確定？李哲華表示，事實上大概都說明過，還是依照提名作業規定，交由新北市黨部，已經先進行些溝通協調，應該在整個議會會期後，大概應該就有較完整的結果。

至於新竹縣長選舉提名部分，已進行過第一輪協商，何時進行第二輪協商。李哲華表示， 上次是他陪秘書長李乾龍一起下去，跟地方協調，當天有些結論，就是交給新竹縣長楊文科，現在由楊文科負責做地方進一步的溝通協調當中，他跟楊文科保持密切聯繫，一切大概往順利和諧的方向。