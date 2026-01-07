快訊

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

美俄新爆點！美軍擬派特種部隊扣押油輪 俄出動潛艦與軍艦護航

女檢察官辦共諜遭陸列「台獨打手」 法務部長強勢回應了

藍白合提名被批速度慢 李哲華：跟周榆修保持密切溝通

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今年為地方大選，國民黨、民眾黨就藍白合提名部分持續磋商中。但有支持者認為速度太慢。國民黨組發會主委李哲華今日表示，平常他跟民眾黨秘書長周榆修保持密切聯繫，從有關未來縣市共同政見願景的部分先著墨，有關選務提出人選的部分則是第二階段。記者屈彥辰／攝影
今年為地方大選，國民黨、民眾黨就藍白合提名部分持續磋商中。但有支持者認為速度太慢。國民黨組發會主委李哲華今日表示，平常他跟民眾黨秘書長周榆修保持密切聯繫，從有關未來縣市共同政見願景的部分先著墨，有關選務提出人選的部分則是第二階段。記者屈彥辰／攝影

今年為地方大選，國民黨民眾黨藍白合提名部分持續磋商中。但有支持者認為速度太慢。國民黨組發會主委李哲華今日表示，平常他跟民眾黨秘書長周榆修保持密切聯繫，從有關未來縣市共同政見願景的部分先著墨，有關選務提出人選的部分則是第二階段。

外界關注國民黨、民眾黨於今年地方大選的提名節奏，但對比民進黨參選縣市首長人選接連出爐，藍白似乎還在整合階段。對此，李哲華表示，國民黨、民眾黨有各自的提名節奏，在一些預計藍白合提名的縣市，新竹市有共識禮讓現任市長高虹安；在宜蘭縣、嘉義市，民眾黨已完成徵召，這部分國民黨內部仍在溝通協調中，事實上雙方都有默契。

李哲華說，會有支持者較焦慮，認為速度太慢，平時他跟周榆修保持密切聯繫，目前兩黨有默契跟共識，希望合作的部分，從有關未來縣市共同政見願景的部分先著墨，有關選務提出人選的部分則是第二階段，國民黨跟民眾黨有此共識。

關於國民黨主席鄭麗文接受廣播節目訪問時，稱要徵召台北市副市長李四川參選新北市長，此事是否確定？李哲華表示，事實上大概都說明過，還是依照提名作業規定，交由新北市黨部，已經先進行些溝通協調，應該在整個議會會期後，大概應該就有較完整的結果。

至於新竹縣長選舉提名部分，已進行過第一輪協商，何時進行第二輪協商。李哲華表示， 上次是他陪秘書長李乾龍一起下去，跟地方協調，當天有些結論，就是交給新竹縣長楊文科，現在由楊文科負責做地方進一步的溝通協調當中，他跟楊文科保持密切聯繫，一切大概往順利和諧的方向。

國民黨 民眾黨 藍白合

延伸閱讀

撇跟鄭麗文有心結…蔡正元：她拜託事情最多 我都盡力完成

影／頒「實踐一等獎章」給蔡正元 鄭麗文：政黨輪替讓司法回到正軌

高虹安復職首度出席園縣市高峰會 鍾東錦：盼大新竹輕軌接竹南、頭份

陳昭姿留任拚人工生殖法？周榆修：會期還有20天 法案歧異不會死守

相關新聞

3縣市長初選下周決戰 綠：9日起禁廣告宣傳與民調

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名將於12日至17日辦理黨內初選民調。民進黨秘書長徐國勇今天提醒參選人，9...

影／民進黨高雄市長初選倒數 許智傑：我爭議最小

民進黨高雄市長初選倒數，立委許智傑今天舉辦媒體茶敘，強調自己是4位參選人中「爭議最小的」，讓國民黨對手柯志恩挑不出缺點攻...

藍白合提名被批速度慢 李哲華：跟周榆修保持密切溝通

今年為地方大選，國民黨、民眾黨就藍白合提名部分持續磋商中。但有支持者認為速度太慢。國民黨組發會主委李哲華今日表示，平常他...

想選台中市長 江啟臣和楊瓊瓔立法院都有爭取動作

國民黨中央預計本月16日協調下屆台中市長參選人選，有意參選的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔，昨天和今天都在立法院有動作，...

張啓楷打福利牌營養午餐及長者健保全免 嘉市藍營參選人這樣回應

嘉義市長選戰升溫，藍白整合受關注。民眾黨徵召不分區立委張啓楷參選市長，張邀請創黨主席柯文哲擔任競選總幹事，Long St...

橋頭糖廠森林存廢成市政考題 許智傑率先表態提3大承諾

橋頭科學園區聯外60米寬的1-1道路，將剖過占地百頃的橋頭糖廠森林，恐造成生態棲地破碎、景觀破壞與文化資產流失，引發環團...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。