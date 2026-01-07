想選台中市長 江啟臣和楊瓊瓔立法院都有爭取動作

國民黨中央預計本月16日協調下屆台中市長參選人選，有意參選的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔，昨天和今天都在立法院有動作，江啟臣與「台灣智慧自動化與機器人協會」座談，楊瓊瓔在立院要求農業部落實食安等3大問題。

江啟臣指出，台中是台灣機械、精密機械、鏡頭、工具機與關鍵零組件產業的重要聚落，具備完整產業鏈且具韌性的製造體系，是發展「物理AI(Physical AI)」，打造智慧製造的最佳場域。面對全球競爭加劇、關稅與地緣政治風險升高，產業轉型已非選擇題，而是迫切課題。

江啟臣昨天與「台灣智慧自動化與機器人協會」座談，雙方就台灣AI產業未來與機器人智慧園區構想深入交換意見。江啟臣說，台灣不應僅仰賴半導體單一產業，而應結合中部既有的精密製造硬體實力與AI軟體應用，推動「台中AI機器人智慧園區」，擴大產業縱深，從「護國神山」成為「護國群山」，在全球供應鏈中扮演關鍵支撐角色。

楊瓊瓔今天在立法院，針對農業部強力要求3件最重要的事，她說大家最怕買到有農藥的菜，她要求農業部把快速檢驗車派到各縣市，目標一縣市一車，直接在產地就先驗，合格才准上市。源頭顧好，台中的餐桌就安全。