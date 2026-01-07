張啓楷打福利牌營養午餐及長者健保全免 嘉市藍營參選人這樣回應
嘉義市長選戰升溫，藍白整合受關注。民眾黨徵召不分區立委張啓楷參選市長，張邀請創黨主席柯文哲擔任競選總幹事，Long Stay輔選，打出王牌；今天再拋出2項福利政見，宣布當選市長，國中小營養午餐全免，65歲以上長者健保費全額補助。對此，國民黨市長參選人、議員鄭光宏不表示意見；另位參選人、醫師翁壽良則樂觀其成。
市府初步估算，若全面免除國中小營養午餐費用，1年需增加逾億元預算；至於65歲以上長者健保費全額補助，年度經費支出逾2億元，2項福利每年合計逾3億元預算。張啓楷希望以實質福利爭取選民認同。他強調，「孩子是嘉義的未來，長輩是嘉義的根」，市政施政必須讓不同世代都能感受到政府的照顧與溫度。
張啓楷指出，台北市長蔣萬安拍板實施國中小營養午餐全免，證明政策具可行性；此外，柯文哲過去北市長任內也推動長者健保補助，累積豐富經驗。他強調，近期跑行程，收到許多來自家長與長者陳情與建議，顯示相關需求確實存在，因此提出福利承諾。營養午餐全免減輕家長經濟負擔，確保孩子吃得營養、健康成長；健保費全額補助，讓長者在需要醫療照顧時不必再為錢煩惱，安心過日子。
張啓楷說，從記者、主持人到立委，他長期關注地方財政與中央預算運作，出過3本專書，在電視上主持政論、財經節目，今年更成功替嘉義市爭取到 66億元中央補助款。他強調，這些財源就是要用在真正照顧市民的政策上，而不是被動等計畫或零碎支出消耗掉。
