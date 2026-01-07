快訊

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

NBA／41歲詹皇又飆30分 湖人總教練讚「另種形式的偉大」

張啓楷打福利牌營養午餐及長者健保全免 嘉市藍營參選人這樣回應

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民眾黨徵召不分區立委張啓楷參選嘉市長，今天拋出2項福利政見，宣布當選市長，國中小營養午餐全免，65歲以上長者健保費全額補助。圖／張啓楷服務處提供
民眾黨徵召不分區立委張啓楷參選嘉市長，今天拋出2項福利政見，宣布當選市長，國中小營養午餐全免，65歲以上長者健保費全額補助。圖／張啓楷服務處提供

嘉義市長選戰升溫，藍白整合受關注。民眾黨徵召不分區立委張啓楷參選市長，張邀請創黨主席柯文哲擔任競選總幹事，Long Stay輔選，打出王牌；今天再拋出2項福利政見，宣布當選市長，國中小營養午餐全免，65歲以上長者健保費全額補助。對此，國民黨市長參選人、議員鄭光宏不表示意見；另位參選人、醫師翁壽良則樂觀其成。

市府初步估算，若全面免除國中小營養午餐費用，1年需增加逾億元預算；至於65歲以上長者健保費全額補助，年度經費支出逾2億元，2項福利每年合計逾3億元預算。張啓楷希望以實質福利爭取選民認同。他強調，「孩子是嘉義的未來，長輩是嘉義的根」，市政施政必須讓不同世代都能感受到政府的照顧與溫度。

張啓楷指出，台北市長蔣萬安拍板實施國中小營養午餐全免，證明政策具可行性；此外，柯文哲過去北市長任內也推動長者健保補助，累積豐富經驗。他強調，近期跑行程，收到許多來自家長與長者陳情與建議，顯示相關需求確實存在，因此提出福利承諾。營養午餐全免減輕家長經濟負擔，確保孩子吃得營養、健康成長；健保費全額補助，讓長者在需要醫療照顧時不必再為錢煩惱，安心過日子。

張啓楷說，從記者、主持人到立委，他長期關注地方財政與中央預算運作，出過3本專書，在電視上主持政論、財經節目，今年更成功替嘉義市爭取到 66億元中央補助款。他強調，這些財源就是要用在真正照顧市民的政策上，而不是被動等計畫或零碎支出消耗掉。

民眾黨徵召不分區立委張啓楷參選嘉市長，今天拋出2項福利政見，宣布當選市長，國中小營養午餐全免，65歲以上長者健保費全額補助。圖／張啓楷服務處提供
民眾黨徵召不分區立委張啓楷參選嘉市長，今天拋出2項福利政見，宣布當選市長，國中小營養午餐全免，65歲以上長者健保費全額補助。圖／張啓楷服務處提供

健保 嘉義 營養午餐 張啓楷

延伸閱讀

立委張啓楷質詢中央政府總預算遲未審 陳駿季不滿回擊指是在威脅

嘉市府提報6校及市立棒球場設施改善案 教育部、運動部視察獲共識

柯文哲任張啓楷競選總幹事 首日工作17小時將在嘉義long stay

柯文哲陪張啓楷在嘉市掃街 他：嘉市藍白合協調機制已成形

相關新聞

想選台中市長 江啟臣和楊瓊瓔立法院都有爭取動作

國民黨中央預計本月16日協調下屆台中市長參選人選，有意參選的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔，昨天和今天都在立法院有動作，...

張啓楷打福利牌營養午餐及長者健保全免 嘉市藍營參選人這樣回應

嘉義市長選戰升溫，藍白整合受關注。民眾黨徵召不分區立委張啓楷參選市長，張邀請創黨主席柯文哲擔任競選總幹事，Long St...

橋頭糖廠森林存廢成市政考題 許智傑率先表態提3大承諾

橋頭科學園區聯外60米寬的1-1道路，將剖過占地百頃的橋頭糖廠森林，恐造成生態棲地破碎、景觀破壞與文化資產流失，引發環團...

綠營南二都初選…醫斷言這2人出線難撼動 藍白生死線恐非六都在5縣市

民進黨南二都初選，高雄4將相爭、台南憲妃之戰，時事評論家、醫師沈政男斷言，賴瑞隆、陳亭妃勝出且可能守成，對藍白來說，六都...

初選倒數 林俊憲新市大營參拜喊出「大贏」

民進黨台南市長初選進入倒數，投入初選的立委林俊憲上午前往新市大營靈昭宮參拜，藉由大營台語諧音喊出「大贏」，車隊隨後繞行南...

台中市長熱門人選／楊瓊瓔沙鹿掃街 江啟臣訪廚餘廠 何欣純批政策

國民黨籍立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔爭取黨內提名，楊昨赴沙鹿市場等地掃街，國民黨立委顏寬恒全程陪同。江啟臣與立委張嘉郡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。