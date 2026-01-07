橋頭糖廠森林存廢成市政考題 許智傑率先表態提3大承諾

橋頭科學園區聯外60米寬的1-1道路，將剖過占地百頃的橋頭糖廠森林，恐造成生態棲地破碎、景觀破壞與文化資產流失，引發環團反彈，並主張以「新1-1道路」取代原線，改由森林外圍繞行，但中央、地方對改道計畫態度保留。角逐民進黨高雄市長初選的立委許智傑率先公開表態，願意居中斡旋協調處理並提出3大承諾，盡全力留下糖廠森林。

環團指出，糖廠森林不僅具備防洪、降溫與生態功能，更是北高雄重要的綠色廊道，主張以「新1-1道路」環繞森林外圍取代原線，拆遷較少、成本較低，也能縮短工期更快通車，更重要是，新的路線串聯捷運紫線、紅線及台鐵三鐵共構交通樞紐，聚攏橋科、楠科及白埔園區，讓新市鎮真正成為35萬人口的科技副都心。

不過，新1-1道路涉及市府土地，但道路開發權責屬中央，中央與地方對於是否改道未有明確討論及定案，環團批評相關單位互踢皮球，盼有更高層級決策者出面承擔政治責任，為糖廠森林存廢做出明確選擇。

環團也指，橋頭糖廠森林不只是單一工程或道路選線問題，而是牽動北高雄發展走向與城市價值選擇的關鍵議題，理應上升為未來市政層級的重要政見，成為市長候選人必須正面回應的核心課題。

面對爭議延燒，許智傑率先提出3項承諾，強調兼顧生態保育、產業發展與城市生活品質，他指出，橋頭糖廠應被定位為結合森林生態永續、產業創新與城市生活品質的關鍵空間，而非單純開發預備地。

許智傑強調，未來相關規畫應擴大公民參與與公開討論，在充分蒐集地方意見與專業評估後再做決策，避免倉促推動造成對立。