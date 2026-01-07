綠營南二都初選…醫斷言這2人出線難撼動 藍白生死線恐非六都在5縣市

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨台南市長初選民調將在1月12日至17日進行，林俊憲（左）與陳亭妃（右）兩組人馬將進入最後決戰。圖／聯合報資料照片
民進黨南二都初選，高雄4將相爭、台南憲妃之戰，時事評論家、醫師沈政男斷言，賴瑞隆、陳亭妃勝出且可能守成，對藍白來說，六都雖維持平盤，嘉義市及新竹、宜蘭、彰化、台東4縣將成重點，若輸掉1、2席，2028情勢恐更混沌。

沈政男指出，綠營2026高雄與台南市長初選民調下周舉行，單一席次縣市長應是採與對手對比，比跟對手的差距，而非自己單方民調成績，參與初選的6人雖均聲稱民調對自己有利，但他綜合判斷，高雄將由賴瑞隆勝出，台南則是陳亭妃。

台南狀況明顯是陳亭妃以較大幅度領先林俊憲，雖然有人說，賴清德會希望誰誰誰出線！實際上並非如此，因為賴仍會希望最能贏的人出線，畢竟只要輸掉台南或高雄，賴清德的2028就岌岌可危，這是大局，當然要讓最有勝算的人出線。

只是，民進黨在台南，一代不如一代，可惜國民黨在當地的經營也沒有很成功，因此想翻轉台南得再等等。至於陳亭妃，努力了那麼多年，看起來將讓台南就要出現第一位女市長了。

沈政男進一步剖析高雄選情，他說，高雄4人民調相差不大，但賴瑞隆仍有些微優勢，且根據最新TVBS民調顯示，賴瑞隆還略為領先國民黨的柯志恩，就目前來看，民進黨守下高雄市長這一席的機會還是比較大，當然柯志恩仍有翻盤機會。

若高雄與台南被綠營守住，六都仍是4：2，對藍白來說是平盤，那其他縣市長席次變化才是考驗，藍白若輸掉1、2席，2028情勢將更混沌；其中新竹縣、嘉義市、宜蘭、彰化、台東是觀察重點，藍白可望守下竹縣，其他4縣仍待民調判斷。

