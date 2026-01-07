初選倒數 林俊憲新市大營參拜喊出「大贏」

民進黨台南市長初選進入倒數，投入初選的立委林俊憲上午前往新市大營靈昭宮參拜，藉由大營台語諧音喊出「大贏」，車隊隨後繞行南科周遭新市、善化、安定等區，林懇請鄉親「讓台南繼續走在對的路上」。

林俊憲陣營日前首場下營車隊大會師後，近日持續在台南各區遊行展現地方凝聚力，今上午行經新市大營，林俊憲在大營靈昭宮主委朱騏翰陪同下上香祈福，主委並致贈林俊憲好彩頭，為初選最後關鍵衝刺期注入滿滿正能量。

中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成也再度南下陪同林俊憲車掃，車隊行經善化、新市、安定等區，沿途不少鄉親揮手加油。林俊憲也呼籲支持者在最後關鍵時刻站出來，用行動展現團結力量，「讓台南繼續走在對的路上」。

本身是善化高中校友的高大成表示，而為醫師，他仔細閱讀林俊憲政見後深感認同；尤其是「老人免費施打帶狀疱疹（皮蛇）疫苗」及「孕婦免費施打 RSV 疫苗」等政策主張，讓他深刻感受到林俊憲是一位真正理解民眾需求、重視公共衛生，且兼具親民與專業的政治人物。

林俊憲表示，「大營」台語諧音象徵「大贏」，別具吉祥意涵，選擇到大營靈昭宮參拜，就是希望台南可以大贏，而新市大營旁的台南科學園區，是當初民進黨籍的陳唐山縣長首次執政台南爭取到的重要建設，後來賴清德爭取到台積電等科技大廠進駐，創造就業機會，帶動人口回流，如今南科區已成為台南進步的關鍵力量。

林俊憲指出，近期獲得包括前台南縣長陳唐山、行政院前院長蘇貞昌、立法委員蔡其昌等人支持，目前內參民調支持度持續成長，純綠營支持度中更持續領先，距離民調初選投票僅剩不到一周，團隊將持續以最踏實方式走入地方、爭取市民認同。