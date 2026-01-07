不選彰縣長 謝典霖表態爭取連任議長

2026彰化縣長選舉藍營人選未定，國民黨籍2前副縣長洪榮章、柯呈枋及立委謝衣鳯已表態爭取，謝衣鳯胞弟、縣議長謝典霖也展現企圖，政壇關注是否上演「謝家姊弟」之爭？謝典霖昨傍晚正式表態，他不會選縣長，會繼續投入縣議員選舉，並爭取連任議長。

謝典霖原預告5日將有重大宣示，但直到昨天中午都沒有動作。謝衣鳯昨中午先以錄影方式表示，國民黨中央不論是過去的主席朱立倫或現任主席鄭麗文等黨內高層，都曾表示希望她參選彰化縣長，她才在去年12月底宣布；「至於謝議長未來生涯規畫？相信他會做出最好的選擇」。

謝典霖昨天傍晚才受訪回應，他強調，如同他之前宣布選黨主席，只拋出議題討論，最後沒參選，這次縣長選舉也是拋出議題，供參選人表示意見，他不會投入縣長選舉。記者問是否繼續選議長？謝回「不然咧？」並表示會繼續爭取連任議長。

不過，政壇認為謝衣鳯是最可能代表藍營參選縣長的人選，謝典霖若參選議長，可能引起「縣長、議長一家人」的反彈。謝典霖說，這就要去問謝衣鳯及黨中央。外界認為兩人關係長期不和，謝典霖回說，他們的政治理念並無不合，只是對於孩子管教意見不同。

藍營表態參選的柯呈枋表示，選舉不該流於個人或家族層次的討論，他相信黨中央不會預設立場，回歸公平、公正、公開的初選機制，才是最直接回應民意的方式。洪榮章表示，對於縣長提名人選產生方式，在團結前提下，他以大局為重，配合黨的決定。

民進黨提名立委陳素月參選縣長，她說民進黨一定要贏，她不會期待國民黨分裂，民進黨要團結，凝聚力量，盡速端出政策牛肉，才能勝選。