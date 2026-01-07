楊瓊瓔沙鹿掃街 江啟臣訪廚餘廠 何欣純批政策

國民黨籍立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔爭取黨內提名，楊昨赴沙鹿市場等地掃街，國民黨立委顏寬恒全程陪同。江啟臣與立委張嘉郡考察雲林的廚餘資源廠，江啟臣說，台中每天產生280公噸廚餘，應思考中長期韌性處理方案。已獲民進黨提名的立委何欣純說，中市府廚餘處理不當釀破口。

明年起全面禁止使用廚餘養豬，江啟臣由張嘉郡陪同到雲林縣南亞塑膠廚餘資源化廠考察，江啟臣說，廚餘去化問題不僅是單一縣市環保課題，也是國家防疫政策衍生的全國性議題，環境部有責任協助地方政府加速布建堆肥、能源化等替代方案，避免基層承受過大壓力。

立法院副院長江啟臣前天在立委張嘉郡陪同下，到雲林縣南亞塑膠廚餘資源化廠考察。圖／江啟臣服務處提供

江啟臣說，台中市過去有廚餘轉化為有機資材的經驗，未來可在既有量能上，朝「循環經濟2.0」升級，將「淨零碳排」納入規畫，結合校園食農教育，打造從源頭減量到末端再利用的完整閉環。

楊瓊瓔要昨赴沙鹿菜市場拜票，同黨立委顏寛恒全程陪同。楊笑問「姐姐當市長好不好？」買菜民眾喊「好」。顏寛恒說，楊瓊瓔是沙鹿學校畢業，他都喊對方「姐姐」，楊長期幫助沙鹿發展，他有段時間不在立法院，都請楊瓊瓔協助，他感恩在心。

民進黨市長參選人何欣純5日到東勢參加警義消和顧問團的年終尾牙聯歡晚會，與警義消同樂。圖／何欣純提供

何欣純前晚到東勢參加警義消和顧問團的年終尾牙聯歡晚會，她昨在臉書批評中市府廚餘政策，直言豐原有廚餘亂倒社區排水溝的事件，與大里垃圾山一樣，嚴重影響社區健康與衛生；盧市府從上到下、政府到民間都有破口，盧市府7年不做，未來由她建立全面、有系統的清理、管理機制來改善。